أحمد الفيشاوي يُحدث ضجة بلقاء خاص ويقدم نصيحة لنفسه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات القصيرة “إنستغرام”، مقطع فيديو قصيراً من حلقته في برنامج “مرايا”، المعروض عبر منصة Freedom Music على الإنترنت.

وظهر النجم المصري في الفيديو وهو يحاور نفسه ويقوم بدور المذيع والضيف في نفس الوقت، وكشف عن أول أغنية راب كتبها بالإنجليزية في عمر 12 سنة.

كما وجه الفيشاوي نصيحة لنفسه على لسان المذيع قال فيها: “إنت بقى عندك 40 سنة، أنا شايف إن إحنا نبطل شرب وسهر والكلام ده”.

تقوم فكرة البرنامج على قيام الفنان الضيف بطرح الأسئلة والإجابة عنها.

يذكر أن الفيشاوي عرض له مؤخراً فيلمه الجديد “30 مارس” والذي انتهى من تصويره منذ فترة كبيرة إلا أنه تأجل طرحه في دور العرض بسبب الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا والتي تسببت في غلق دور العرض وإيقاف التصوير أكثر من مرة، ويشاركه البطولة دينا الشربيني، وأسماء أبو اليزيد.