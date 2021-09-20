بدر الشعيبي يشكر الجمهور السعودي بعد حفله الناجح في الدمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شكر الفنان السعودي بدر الشعيبي، جمهور السعودية؛ بعد إحياء حفلته في السعودية وتحديداً الدمام، حيث كتب: “شكراً لديرتي وبيتي وناسي وشكراً على الحب اللي عطيتوني ياه يا الدمام.. شكرا يالسعودية فعلاً غنيت بين هلي وناسي وغنيت بيتي”.

ونشر فيديو جمعه بالفنانة حنين حسين، وقدما معاً أغنية “برافو عليك”.

يذكر أن الفنان بدر الشعيبي أحيا حفلة غنائية في السعودية، وتحديداً في المنطقة الشرقية، وقد كتب على صفحته: “أهل الشرقية على أرضي وجمهوري.. عند أهلي وناسي.. بالتحديد بالمنطقة اللي انولدت فيها.. ألتقي فيكم يوم الجمعة القادم بتاريخ 17/9 في حفل غنائي في حبيبتي السعودية.. وتحديداً الدمام في ظهران اكسبو.. خليكم جاهزين نبي نولعها سوا.. واكتبوا لي تحت شنو تبوني أغني.. خلونا نفورها”.

والشعيبي ممثل ومغنٍ ومخرج، وهو سعودي يقيم في الكويت، وهو شقيق الفنان محمد الشعيبي، وله العديد من الأعمال، من أبرزها: عائلتي، نور عيني، الحب الكبير، ثمن عمري، الحريم، مسك وعنبر، ماي عيني، سوق الحريم، المحتالة، بالإضافة إلى أعمال أخرى.

ومن آخر أعماله مسرحية “الأرانب”، مع الفنان ناصر الدوسري، والمسرحية فكرة وإخراج وألحان بدر الشعيبي، وهي من بطولة بدر الشعيبي، فهد الصالح، ناصر عباس، عبد الرحمن اليحيوح، كفاح الرجيب، أحمد بن حسن، غرور صفر.

مسرحية “الأرانب” عُرضت على مسرح الشيخ دعيج الخليفة الصباح، في جمعية شرق بالكويت.