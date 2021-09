دانيال كريغ يودع عالم جيمس بوند بخطاب عاطفي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد اختتام تصوير آخر فيلم في سلسلة أفلام “جيمس بوند” No Time to Die، ألقى النجم “دانييل كريغ” خطابًا عاطفيًا بدا عليه التأثر بينما كان يودع العميل السري البريطاني، بحسب موقع “Bollywood Hungama”.

بعد خمسة أجزاء لواحد من أنجح سلاسل الأفلام، يودع “كريغ” عالم “جيمس بوند” بخطاب عاطفي، قال فيه: “لقد عمل الكثير من الناس هنا معي على خمس أفلام، وأنا أعلم أن هناك الكثير من الأشياء التي قيلت حول ما أفكر به في هذه الأفلام أو كل تلك الأشياء. لكنني أحببت كل ثانية من هذه الأفلام، وخاصة هذا الفيلم، لأنني استيقظت كل صباح، وأتيحت لي الفرصة للعمل معكم يا رفاق. وكان ذلك أحد أعظم درجات التكريم في حياتي.”

كما تم الكشف عن وداع “جيمس بوند” من خلال الفيلم الوثائقي James Bond Being الذي تم إصداره في 7 سبتمبر على Apple TV. في المشهد القصير، يتحدث “كريغ” مع طاقم العمل في اليوم الأخير في مجموعة No Time to Die، هذا بالإضافة إلى آرائه حول الأخطاء التي ارتُكبت خلال الفترة التي قضاها في دور “جيمس بوند”. ورغم ذلك، في الخطاب الأخير، كان يبدو على النجم أنه متأثر حقًا من مغادرة الإمتياز.

وعلى الرغم من أن مستقبل سلسلة أفلام “جيمس بوند” لا تزال غير مؤكدة، فإن مساهمة “كريغ” في سلسلة المغامرات المحبوبة ستظل جزءًا أساسيًا من حياته المهنية.

إلى جانب “كريغ” و”لاشانا لينش”، اشترك في الفيلم أيضًا “رامي مالك”، “ليا سيدوكس”، “بن ويشاو”، “نعومي هاريس”، “جيفري رايت”، “كريستوف والتز” و”رالف فينيس”. وكتبه ” كاري جوجي فوكوناغا”، “نيل بورفيس”، “روبرت ويد” و”فويبي والر بريدج” وهو من إخراج “كاري جوجي فوكوناغا”.

No Time to Die الذي سيظهر فيه “كريغ” للمرة الأخيرة في دور “جيمس بوند” من المقرر عرضه في دور العرض في 8 أكتوبر المقبل.