لائحة بأكثر 10 فيديوهات مشاهدة على يوتيوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت شركة الأبحاث الألمانية “Statista” قائمة بمقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة على موقع “يوتيوب” في العالم اعتبارًا من آب (أغسطس) من هذا العام، وتضمنت اللائحة مجموعة من أشهر الأغاني، وفي مقدمتها تلك الخاصة بالأطفال.

حلت أغنية الأطفال”Baby Shark Dance” في المرتبة الأولى بعدما حصلت على 9.2 مليار مشاهدة.

في حين حلت أغنية “ديسباسيتو” الشهيرة للمطرب لويس فونسي في المرتبة الثانية بـ7.5 مليار مشاهدة، لتحصد أغنية الأطفال “جوني جوني يس بابا” على المرتبة الثالثة بعد حصولها على 5.65 مليار مشاهدة.

وحلت أغنية “Shape of You” للمطرب إد شيران في المرتبة الرابعة وحصلت على 5.43 مليار مشاهدة، وجاء بعدها أغنية “See You Again” للمطرب تشارلي بوث بـ5.23 مليار مشاهدة.

وكذلك حصلت أغنية الأطفال “الحمام” على 4.47 مليار مشاهدة، لتكون السادسة على اللائحة، وتلحقها في المرتبة السابعة فيديو تعلم الألوان للأطفال “البيض الملون في المزرعة” بـ 4.45 مليار مشاهدة.

وتلا ذلك أغنية “Masha and The Bear – Masha plus porridge” بـ 4.4 مليار مشاهدة، وفي المرتبة التاسعة أغنية “Uptown Funk” للمطرب مارك رونسون وحصلت على 4.27 مليار مشاهدة.

وفي المرتبة العاشرة والأخيرة في اللائحة جاءت أغنية “غانغنام ستايل” الشهيرة من خلال 4.16 مليار مشاهدة.