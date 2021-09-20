المسلسل "تيد لاسو" و"ذا كراون" يحصدان "جوائز إيمي"

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

هيمن المسلسل الكوميدي "تيد لاسو" والعمل الدرامي "ذا كراون" الذي يدور حول العائلة المالكة البريطانية على جوائز إيمي التلفزيونية.



وفاز "تيد لاسو" بجائزة أفضل مسلسل كوميدي وذهبت جائزة أفضل ممثل كوميدي إلى بطله جيسون سوديكيس.

وحصد البريطانيان هانا وادنجهام وبريت جولدستاين جائزتي أفضل ممثلة مساعدة وممثل مساعد في عمل كوميدي.

ونال "ذا كراون" جائزة أفضل مسلسل درامي وذهبت جائزتا أفضل ممثل وممثلة في عمل درامي إلى جوش أوكونور وأوليفيا كولمان أبطال (ذا كراون).

وحصلت جيليان أندرسون على جائزة إيمي لأفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي عن دورها كرئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت ثاتشر. كما نال توبياس مينزيس جائزة أفضل ممثل مساعد في عمل درامي عن دور الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الراحل في مسلسل (ذا كراون).

وفازت الممثلة كيت وينسلت بجائزة أفضل ممثلة في عمل درامي قصير عن دورها في (مير أوف إيست تاون) الذي يدور حول جريمة قتل في بلدة صغيرة في فيلادلفيا.

ونالت جين سمارت جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن مسلسل (هاكس).

وقال سوديكيس في كلمته بعد تسلم جائزته "هذا العمل يدور حول العائلة... المدرسون وزملاء الفريق الواحد. لم أكن لأحصل على جائزتي لولا هذه الأمور الثلاثة في حياتي".

وبسبب سلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا، اضطر منظمو حفل توزيع جوائز إيمي لإقامته في خيمة في الهواء الطلق بوسط مدينة لوس انجليس كما قلصوا قائمة المدعوين وتعين على الحضور الحصول على تطعيم ضد كوفيد-19 والخضوع لاختبارات للكشف عن الإصابة بالمرض.