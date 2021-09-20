"نتفليكس" تهيمن على الدورة الثالثة والسبعين من جوائز "إيمي"

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لوس انجليس: نالت "نتفليكس" تكريما طال انتظاره في الدورة الثالثة والسبعين من جوائز "إيمي" للتلفزيون الأميركي التي أقيمت مساء الأحد في لوس أنجليس، حاصدة جائزة "أفضل مسلسل درامي" مع "ّذي كراون" وغلّة وافرة من المكافآت في هذه الفئة من الأعمال.

كما حصل "ذي كوينز غامبيت" التي تولّت إنتاجه على جائزة أفضل مسلسل قصير. وحصدت منصّة البثّ التدفقي في المجموع 11 جائزة.

أما في مجال الأعمال الكوميدية، فقد كانت حصّة الأسد من نصيب "تيد لاسو" (آبل تي في+) الذي نال سبع جوائز "إيمي" في المجموع، من بينها أفضل مسلسل كوميدي وأفضل ممثل وأفضل ممثل وممثلة في دور ثانوي.