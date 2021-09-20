زين عوض: سأغني للحياة في "مهرجان جرش"

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جرش: تواصل المغنية الأردنية زين عوض، تحضراتها للإطلالة على جمهور "مهرجان جرش للثقافة والفنون" في دورته الخامسة والثلاثين بحفل يجمعها مع المغنية اللبنانية نجوى كرم مساء الخميس المقبل 23/9/2021، على خشبة المسرح الجنوبي في المدينة الأثرية العتيقة في جرش.

وبدأت عوض بالبروفات الخاصة بحفلها برفقة المايسترو محمد زهدي قائد فرقتها الموسيقية، مشيرة إلى حرصها الشديد على خروج حفلها بأبهى صورة، مستعيدة النجاح الكبير الذي حققته في دورة مهرجان جرش الماضية، في الحفل الذي جمعها بالمطرب التونسي لطفي بشناق.

عن مشاركتها في مهرجان حرش هذا العام، تقول زين: "عودة المهرجان حدث إيجابي واستثنائي، يعطينا أملاً بعودة الحياة إلى طبيعتها. الناس تواقون للحياة ومشتاقون للفرح. واستقرار الحياة الوبائية والصحية في الأردن، عزز من فكرة إقامة المهرجان في الوقت الذي تغيب فيه مهرجانات أخرى. أتمنى أن يكون جرش هو البوابة التي نلج منها إلى الفرح والعطاء والأمل وحب الآخرين، وأن تكون اللحظات السعيدة التي نعيشها، هي خير ختام للأيام الصعبة التي عانى منها الناس جراء فيروس كورونا".

وستنوع زين عوض بين أغانيها الخاصة وبين الفلكلور الأردني والشامي في ريبتوار حفلها الجرشي، حيث أعدت برنامجاً غنائياً يضمن أغنيتها ذائعة الصيت "يا ترى تهواني" وآخر ميدلي غنائي قدمته للفنانة سميرة توفيق "حيا الله بليالي الصيف"، فضلاً عن الأغاني التي يحفظها الجمهور.

