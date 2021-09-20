شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل: شخصية "جعفر" فى مسرحية "علاء الدين" شريرة جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان هشام إسماعيل عن سعادته بعودة مسرحية "علاء الدين" مرة أخرى والذى يشارك في بطولتها الفنان أحمد عز وتارا عماد وسامى مغاورى وكريم عفيفى ومحمد ثروت وآخرون ومن إخراج مجدى الهوارى.

وقال هشام في تصريحات لـ"الخليج 365" إن نجاح الموسم الأول فاق توقعاته ولاقى إشادات كبيرة على شخصية الوزير جعفر، وهو الشخص الذي يتسم بالشر الشديد، ويقف ضد علاء الدين الذي يجسده الفنان أحمد عز، وذلك في إطار كوميدي.

وأضاف أنه سعيد بالعمل مع كل فريق عمل المسرحية الذين بذلو أقصى مجهود من إخراج كل طاقتهم على خشبة المسرح .

وتابع: "لما عرض عليا الدور من المخرج مجدى الهوارى وافقت على الفور خاصة أننى أقدم شخصية مهمة في العمل وهى الوزير جعفر".

وعن توقيت عرض الموسم الثانى قال: التوقيت مناسب خاصة أننا نعرض خميس وجمعة فقط، مشيرًا أن المخرج مجدى الهوارى رجح عدم عرضها في موسم الصيف نظرا لإنشغال البعض بالإجازات.

وشهد مؤخرًا افتتاح الموسم الثانى من عرض علاء الدين على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر، إقبالاً كبيرا من الجمهور المحب لخشبة المسرح.

مسرحية "علاء الدين" هى أول تجربة مسرحية يخوضها النجم أحمد عز خلال مشواره الفنى بعد العديد من التجارب والنجاحات السينمائية، ويشارك فى بطولتها تارا عماد بشخصية "ياسمين" ومحمد ثروت "الجنى"، وهشام إسماعيل "الوزير جعفر" وسامى مغاورى "السلطان"، إسلام إبراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"، وإخراج مجدى الهواري، وتنطلق بالتعاون بين شركة تذكرتى وكايرو شو.