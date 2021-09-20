هكذا احتفلت نسرين طافش بتكريمها في مهرجان الفضائيات العربية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة السورية نسرين طافش، بتكريمها عن دورها في مسلسل "المداح" من مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، والمهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشرت نسرين، صورا لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، تظهر خلالها على السجادة الحمراء في حفل المهرجان الذي أقيم مساء السبت، وعلّقت: "النجاح هو حصيلة نية قوية سعي جهد إيمان وشغف.. شكرا لمهرجان الفضائيات العربية.. شكرا للجنة النقاد على اختياري لهذه الجائزة عن شخصية (رحاب) في مسلسل (المداح).. وشكرا للجمهور الذي صوّت وتفاعل بحب كبير اعتز به".

أضافت: "أهديت هذه الجائزة لروح أستاذي المخرج المبدع الراحل حاتم علي، وأيضا كالعادة لسوريا فلسطين والجزائر ولكل أحبائي في الوطن العربي".

مسلسل "المداح" بطولة النجوم: حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، وتامر شلتوت وغيرهم، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وحصد عدد كبير من نجوم الفن جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، من بينهم، حمادة هلال، أحمد زاهر، نيكول سابا، درة، حنان مطاوع، جميلة عوض، نرمين الفقي، روجينا، هنا الزاهد، ورنا رئيس وغيرهم.

وتأتي ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز مهرجان الفضائيات لعام 2021، في مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز في كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخباري وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.