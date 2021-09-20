كريم فهمي يوجه هذه الرسالة الى الجمهور بعد أزمته الصحية!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 سبتمبر 2021 06:50 صباحاً - طمأن الفنان المصري كريم فهمي، جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، نتيجة إصابته بجلطتين في الرئة، لافتاً إلى أنه خرج من المستشفى وسيكمل علاجه في المنزل.

وقال كريم فهمي، في تغريدة عر حسابه على “تويتر”، “الحمد لله على كل شيء، خرجت النهاردة من المستشفى وهكمل علاج من البيت إن شاء الله، ومتشكر جدا جدا، لكل الناس اللي سألت واهتمت، ولكل الناس اللي دعتلي وهي متعرفنيش وأسف جدا لكل حد كلمني أو بعتلي ومعرفتش أرد”.

الحمدلله علي كل شئ ، خرجت النهارده من المستشفي و هكمل علاج من البيت ان شاء الله ، متشكر جدا جدا جدا لكل الناس اللي سألت و اهتمت و لكل الناس اللي دعتلي و هي متعرفنيش و اسف جدا لكل حد كلمني او بعتلي و معرفتش ارد 🙏❤️ — karim fahmi (@karimfahmi) September 19, 2021

وكان الفنان المصري كريم فهمي، نُقل إلى مستشفى خاصة في العاصمة المصرية القاهرة، إثر إصابته بجلطتين في الرئة. وشاركت الفنانة ومصممة الأزياء، ندى أكرم، أول صورة لكريم فهمي وهو يرقد على سرير المستشفى، عبر خاصية “ستوريز” على حسابها في موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن كريم فهمي (38 عاما) هو شقيق الممثل أحمد فهمي، ومن أشهر أعماله الفنية أفلام “ديدو” و”حسن وبقلظ” و”هاتولي راجل”، والجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، ومسلسلات “اختيار إجباري” و”حالة عشق”.