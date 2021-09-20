شكرا لقرائتكم خبر عن The Crown يفوز بجائزة الـEmmy أفضل مسلسل درامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة جوائز الـEmmy المقامة حاليا عن عدد من الجوائز، حيث نال Ted Lasso جائزة إيمي أفضل مسلسل كوميدي، ونال The Crown جائزة إيمي أفضل مسلسل درامي، بينما حصل The Queen's Gambit، على جائزة إيمي أفضل سلسلة محدودة.

وكان الموسم الجديد من مسلسل الدراما الملكية The Crown، قد حظي بتقييمات مرتفعة من قبل بعض النقاد، قبل عرضه رسميا عبر الشبكة الأمريكية، وهو ما يعد استكمالاً لنجاح المواسم الأولى من المسلسل التى لقيت استحسان الكثيرين لسردهم أدق التفاصيل فى الحياة الملكية البريطانية.

ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن الموسم الجديد وصفه الكثيرون بأنه مزيج من الخيانة والشر والمرض، حيث أثنى الكثير من النقاد على أداء النجمة العالمية كريستين ستيوارت، التى جسدت شخصية الأميرة ديانا، فى العرض الخاص الأول لها فى مهرجان البندقية السينمائي الليلة الماضية.

ويعمل فريق عمل الجزء الخامس من مسلسل The Crown، على إعادة إنشاء اليخت الملكي البريطاني ، كنسخة طبق الأصل من السفينة الشهيرة، من أجل تصوير أحداث المسلسل التي تدور حول العائل المالكة، وحسب موقع الديلي ميل تمت إعادة بناء السطح العلوي للسفينة ، الذي نقل أفراد العائلة المالكة إلى أكثر من 600 رحلة وارتباطات أجنبية خلال 43 عامًا في الخدمة ، كما كشفت الصور التي نشرت عن إعادة تشكيل مدخل قصر باكنجهام ، والباب الأمامي ، وأيضا شارع داونينج ستريت، هو أشهر شارع في قلب لندن بإنجلترا، يطل عليه منزل رئيس الوزراء، ومنزل وزير المالية.

وقد تقاعد اليخت الملكي من الخدمة في عام 1997 بحفل متحرك حضرته الملكة والأمير فيليب والأمير تشارلز ، وهو الآن مرصوف بشكل دائم في Ocean Terminal في إدنبره.