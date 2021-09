شكرا لقرائتكم خبر عن 272 مليون دولار لـ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings في 16 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأبطال الخارقين الجديد Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings، إلى 272 مليونًا و938 الف دولار منذ وصوله دور العرض حول العالم، وكان قد حقق 71 مليونًا و400 ألف دولار في العرض الافتتاحى للعمل، الذى طرح منذ يوم 3 سبتمبر الجارى. وأنقسمت الإيرادات بين 160 مليونًا و993 ألف دولار بـ دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية، و111 مليون و944 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم. الفيلم ينضم إلى أفلام الأبطال الخارقين التي أنتجتها "مارفل" خلال العقود الماضية، وتدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته الكندي ذات الأصول الصينية "سيمو ليو"، حول "شانج تشي" الذي يدربه والده منذ الصغر على الفنون القتالية، فيصبح من أقوى المقاتلين، لكن فيما بعد يتمرد على خطط والده ويدافع عن الأرض في مواجهة منظمة "الخواتم العشرة". ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Shang-Chi كل من أوكوافينا، إنه ليو، ميشيل يوه، تيم روث، بنديكت وونج، فالا تشين، بن كينجسلي، توني تشيو واي ليونج، فلوريان مونتينو، دالاس ليو، روني تشينج.