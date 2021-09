شكرا لقرائتكم خبر عن إيوان مكريجور وكيت وينسليت أفضل ممثل وممثلة بمسلسل قصير في حفل الـEmmy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة جوائز الـ Emmy المقامة حاليا عن عدد من الجوائز، حيث فازت كيت وينسليت بجائزة إيمي لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير عن Mare of Easttown، فيما نال إيوان مكريجور جائزة إيمي لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل قصير عن Halston.

وكانت فازت جين سمارت بجائزة إيمي لأفضل ممثلة في دور رئيسي في مسلسل كوميدي عن Hacks، ونال جيسون سوديكس جائزة إيمي لأفضل ممثل في دور رئيسي في مسلسل كوميدي عن Ted Lasso، بينما نال جائزة إيمي لفئة أفضل إخراج لمسلسل قصير، مسلسل The Queen’s Gambit، وذهبت جائزة إيمي لأفضل تأليف لمسلسل قصير إلى مسلسل I May Destroy You.

وفازت هانا وادينجهام بجائزة إيمي لأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي عن Ted Lasso، فيما نال بريت جولدستاين جائزة ايمي لأفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي عن Ted Lasso.

بينما نالت جوليان نيكولسون جائزة إيمي لأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير عن مسلسل Mare of Easttown وإيفان بيترز فاز بجائزة إيمي لأفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير عن مسلسل Mare of Easttown، فيما جاءت جائزة إيمي لأفضل مؤلف للمسلسل الدرامي من نصيب The Crown، وفاز المسلسل بجائزة إيمي لأفضل إخراج في مسلسل درامي وفازت جيليان أندرسون بجائزة إيمي لأفضل ممثلة مساعدة عن نفس المسلسل، ونال توبايس مينزيس جائزة إيمي لأفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي بدوره في The Crown

بينما نال جائزة إيمي لأفضل مؤلف في مسلسل كوميدي مؤلف مسلسل Hacks، فيما نال جائزة إيمي لأفضل إخراج في مسلسل كوميدي، مسلسل B Positive

وكان حظي الموسم الجديد من مسلسل الدراما الملكية The Crown، على تقييمات مرتفعة من قبل بعض النقاد، قبل عرضه رسميًا عبر الشبكة الأمريكية، وهو ما يعد استكمالاً لنجاح المواسم الأولي من المسلسل التى لقيت استحسان الكثيرين لسردهم أدق التفاصيل فى الحياة الملكية البريطانية.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن الموسم الجديد وصفه الكثيرون بأنه مزيج من الخيانة والشر والمرض، حيث أثني الكثير من النقاد على اداء النجمة العالمية كريستين ستيوارت، التى جسدت شخصية الأمير ديانا، فى العرض الخاص الأول لها فى مهرجان البندقية السينمائي الليلة الماضية.

ويعمل فريق عمل الجزء الخامس من مسلسل The Crown، على إعادة إنشاء اليخت الملكي البريطاني، كنسخة طبق الأصل من السفينة الشهيرة، من أجل تصوير أحداث المسلسل التي تدور حول العائل المالكة، وحسب موقع الديلي ميل تمت إعادة بناء السطح العلوي للسفينة، الذي نقل أفراد العائلة المالكة إلى أكثر من 600 رحلة وارتباطات أجنبية خلال 43 عامًا في الخدمة، كما كشفت الصور التي نشرت عن إعادة تشكيل مدخل قصر باكنجهام ، والباب الأمامي، وأيضا شارع داونينج ستريت، هو أشهر شارع في قلب لندن بإنجلترا، يطل عليه منزل رئيس الوزراء، ومنزل وزير المالية.

وقد تقاعد اليخت الملكي من الخدمة في عام 1997 بحفل متحرك حضرته الملكة والأمير فيليب والأمير تشارلز ، وهو الآن مرصوف بشكل دائم في Ocean Terminal في إدنبره.