ابنة هند القحطاني تكتشف ان بنطالها مثقوب.. وتثير الجدل بردة فعلها!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 سبتمبر 2021 05:43 صباحاً - أثارت الشابة السعودية رؤى ابنة نجمة السوشال ميديا السعودية هند القحطاني الجدل بعد تداول فيديو لها تكشف من خلاله عن تمزق بنطالها من الخلف وأنها ذهبت للمدرسة دون ان تعلم أن بنطالها ممزق.

وظهرت رؤى في الفيديو إلى جانب صديقتها التي اكتشف أمر البنطال واخبرتها، وبدأت رؤى بالضحك الهستيري معبرة عن الحرج الكبير الذي تشعر به.

لاحظت هند وعيالها عندهم محصول كلمات بلغه العربيه الفصيحه .. مثقوب ،ثقب pic.twitter.com/Hc3y4aY26C — Jasmin♎️ (@yasminyas90) September 19, 2021

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو وسط انتقادات واسعة للشابة رؤى وردة فعلها التي بدت غير مبالية بموقف مثل هذا، معتبرين أن أكثر ما يميز الفتاة هو حيائها، وقال البعض إن والدتها السبب.

وجاء في تعليقات الجمهور على الفيديو: “قلة أدب ما صدقوا راحو أمريكا ،،ف ناس عايشه هناك سنين محترمين وف أعلى المناصب يشتغلون”.

وفي تعليق آخر: “البنت مازال فيها طفولة وبراءة والا ماقالت هالموضوع بسناب بس تعليقات الناس قوية وجارحة.. ادعوا لهم بالهداية بدل ما تشيلون ذنوبهم

وقالت متابعة على الفيديو: “دامه مثقووووب ليش ما قفلتي الستاب ورحتي الحمام وقلبتي المثقوب قدام وانقلعتي للبيت تخيطه امك”