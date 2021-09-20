شكرا لقرائتكم خبر عن يوم واحد وتنتهى الفنانة بشرى من فيلم "معالى ماما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة بشرى من مشاهدها في فيلم "معالى ماما" ويتبقى لها يوم تصوير واحد لتودع كواليس الفيلم حسبما صرح مخرج الفيلم أحمد نور لـ" الخليج 365" وأشار إلى أن هذا اليوم يتم تصويره في شبرامنت، وأنه حاليًا يعتكف داخل أحد الاستوديوهات بالمهندسين للانتهاء من مونتاج ما تم تصويره من أحداث الفيلم.

وكانت أسرة فيلم "معالى ماما" قد أوقفت التصوير فترة طويلة، بسبب إصابة بطلة العمل الفنانة بشرى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن معظم المخالطين لها في العمل قاموا بعمل مسحة للتأكد من خلوهم من الفيروس.

ويناقش فيلم "معالي ماما"، قضية اجتماعية، وهى علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، والفيلم تعود من خلاله بشرى إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى"، والذى عرض عام 2017.

وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه".

يشارك بشرى البطولة محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامى مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد على رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام.

وكانت بشرى قد شاركت فى مسلسل "الاختيار 2"، حيث جسدت دور زوجة الشهيد محمد مبروك، الذى جسد دوره الفنان إياد نصار.