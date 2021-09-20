هكذا احتفلت رنا رئيس بجائزة أفضل ممثلة شابة من مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة رنا رئيس، بحصولها على جائزة أفضل ممثلة شابة باختيار النقاد من مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، والمهداة إلى روح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشرت رنا، صورا لها من الحفل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "جائزة أفضل ممثلة شابة باختيار النقاد من مهرجان الفضائيات العربية".

رنا رئيس من مواليد 14 ديسمبر عام 1999، والدتها هي زينب حسن التي تعمل في مجال الماكياج، وأول ظهور فني لها كان في عام 2017 بمسلسلي "وضع أمني" و"نصيبي وقسمتك".

يذكر أن آخر أعمال رنا رئيس مسلسل "ضل راجل" في رمضان الماضي، بطولة النجوم ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، ورنا رئيس وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

كما شاركت رنا رئيس في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل "نجيب زاهي زركش " مع النجم الكبير يحيى الفخراني، والنجوم أنوشكا، إسلام إبراهيم، محمد محمود، كريم عفيفي وغيرهم.