إنجي كيوان تنشر صورة من كواليس فيلم "في القلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الموديل والفنانة إنجي كيوان، صورة لها من كواليس تصوير فيلم "في القلب".

وعلّقت إنجي على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلةً: "بين مشاهد في القلب".

فيلم "في القلب" سيناريو وحوار سمير ياسر، معالجة درامية محمد حسين ألمظ ودكتور عادل مرسي، بطولة النجوم: خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، أوستين إسحاق، إنجي كيوان، وتوني ماهر وغيرهم، من إخراج مرقس عادل.

ويعرض لإنجي كيوان، حاليا مسلسل "الوضع مستقر" والذي بدأ عرضه يوم 5 سبتمبر الجاري عبر شبكة "osn"، مع النجوم: خالد منصور، شادي الفونس، انتصار، سيد رجب، وشيماء سيف وغيرهم.

كما أعلنت إنجي كيوان، مؤخرا، انتهاء تصوير مسلسل "بيت المعادي" مع تارا عماد وشريف حافظ وغيرهما، من إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة S Productions للمنتجة سالي والي.