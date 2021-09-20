محمد لطفي ينشر صورة مع محمد إمام وعلي ربيع.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر النجوم محمد لطفي ومحمد إمام وعلي ربيع، في سهرة ليلية جمعت بينهم.

ونشر لطفي، صورة لهم عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها.. صديقي وحبيبي النجم محمد إمام وحبيبي النجم علي ربيع وحبيبنا الغالي محمود سالم".

يذكر أن أخر أعمال محمد لطفي كانت في شهر رمضان 2021 من خلال مسلسل "بين السما والأرض"، مع النجوم: هاني سلامة، دُرة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.

بينما كانت آخر أعمال النجم محمد عادل إمام مسلسل "النمر" في شهر رمضان الماضي، مع النجوم: هنا الزاهد، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

فيما بدأ الفنان علي ربيع مؤخرا تصوير مشاهد فيلم "زومبي"، الذي يقوم ببطولته بمشاركة الفنان أشرف عبدالباقي، ومجموعة من نجوم "مسرح مصر"، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.