فن ومشاهير

كيت وينسليت تتألق على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الـEmmy.. صور

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القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمة كيت وينسليت بإطلالة رائعة من اللون الأسود، علي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الـEmmy، فيما حضر كل من: جيسون سوديكس وتاراجي بيندا هينسون وآيدي براينت وسينثيا إيريفو وإليزابيث أولسن.

 

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 وسبق وحضر الممثل والمخرج أوت فاجبينل وهو يرتدي "الدراعة" النيجيرية وهي زي تقليدي شهير في غرب أفريقيا، فيما ظهرت إيما كورين بفستان أصفر وأظافر تشبه المخالب، فيما ظهر المغني بيلي بورتر بإطلالة غريبة مرتديا مجوهرات لافتة للنظر.

وسبق النجوم كل من: كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس، إضافة إلى كالي كوكو وجينيفر كوليدج وكاثرين هان وجوش أوكونور ونيكول باير وسيسلي سترونج، وأوليفيا كولمان وجيليان أندرسون وإيميرالد فينيل.

 

وتأتي ترشيحات جوائز الـ Emmy عن الدورة الـ 73، كالتالي:

 

أفضل مسلسل كوميدى :

 

Black-ish

 

Cobra Kai

 

Emily in Paris

 

Hacks

 

The Flight Attendant

 

The Kominsky Method

 

Pen15

 

Ted Lasso

 

 

 

أفضل مسلسل دراما :

 

The Boys

 

Bridgerton

 

The Crown

 

The Handmaid's Tale

 

Lovecraft Country

 

The Mandalorian

 

Pose

 

This Is Us

 

 

 

أفضل مسلسل محدود :

 

I May Destroy You

 

Mare Of Easttown

 

The Queen's Gambit

 

Underground Railroad

 

WandaVision

 

 

 

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي:

 

أنتوني أندرسون - Black-ish

 

مايكل دوغلاس - The Kominsky Method

 

وليام اتش - Shameless

 

جايسون سوديكيس - Ted Lasso

 

كنان طومسون – Kenan

 

 

 

افضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدى :

 

أيدي براينت - Shrill

 

كالي كوكو - The Flight Attendant

 

أليسون جاني - Mom

 

تريسي إليس روس - Black-ish

 

جان سمارت – Hacks

 

 

 

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي

 

كارل كليمونز هوبكنز - Hacks

 

بريت غولدشتاين - Ted Lasso

 

نيك محمد - Ted Lasso

 

بريندان هانت - Ted Lasso

 

بول ريزر - The Kominsky Method

 

جيريمي سويفت - Ted Lasso

 

كنان طومسون - Saturday Night Live

 

بوين يانغ - Saturday Night Live

 

 

 

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي :

 

روزي بيريز - The Flight Attendant

 

هانا اينبيندر - Hacks

 

ايدي براينت - Saturday Night Live

 

كيت ماكينون - Saturday Night Live

 

سيسلي سترونج - Saturday Night Live

 

معبد جونو - Ted Lasso

 

هانا وادينجهام - Ted Lasso

 

 

 

 

 

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي:

 

 

 

ستيرلنج كيه براون - This Is Us

 

جوناثان ماجورز - Lovecraft Country

 

جوش أوكونور - The Crown

 

Regé-Jean Page - Bridgerton

 

بيلي بورتر - Pose

 

ماثيو ريس - Perry Mason

 

 

 

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي :

 

أوزو أدوبا - Treatment

 

أوليفيا كولمان - The Crown

 

إليزابيث موس - The Handmaid's Tale

 

إم جي رودريغيز - Pose

 

جورني سموليت - Lovecraft Country

 

 

 

 

 

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي :

 

توبياس مينزيس - The Crown

 

O-T Fagbenle - The Handmaid's Tale

 

ماكس مينغيلا - The Handmaid's Tale

 

برادلي ويتفورد - The Handmaid's Tale

 

مايكل ك.ويليامز - Lovecraft Country

 

جيانكارلو اسبوزيتو - The Mandalorian

 

جون ليثجو - Perry Mason

 

كريس سوليفان - This Is Us

 

 

 

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي :

 

جيليان أندرسون - The Crown

 

هيلينا بونهام كارتر - The Crown

 

الزمرد فينيل - The Crown

 

مادلين بروير - The Handmaid's Tale

 

آن دود - The Handmaid's Tale

 

إيفون ستراهوفسكي - The Handmaid's Tale

 

سميرة وايلي - The Handmaid's Tale

 

Aunjanue Ellis - Lovecraft Country

 

 

 

 

 

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل محدود أو فيلم

 

بول بيتاني - WandaVision

 

هيو جرانت - The Undoing

 

إيوان ماكجريجور - Halston

 

لين مانويل ميراندا - Hamilton

 

ليزلي أودوم جونيور - Hamilton

 

 

 

 

 

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود أو فيلم

 

ميكايلا كويل - I May Destroy You

 

سينثيا إريفو - Genius: Aretha

 

إليزابيث أولسن - WandaVision

 

أنيا تايلور جوي - The Queen's Gambit

 

كيت وينسلت - Mare Of Easttown

 

 

 

أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو فيلم

 

توماس برودي سانجستر - The Queen's Gambit

 

ديفد ديجز - Hamilton

 

Paapa Essiedu - I May Destroy You

 

جوناثان جروف - Hamilton

 

إيفان بيترز - Mare Of Easttown

 

أنتوني راموس - Hamilton

 

 

 

 

 

ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو فيلم

 

رينيه إليز جولدسبيري - Hamilton

 

كاثرين هان - WandaVision

 

موسى انجرام - The Queen's Gambit

 

جوليان نيكلسون - Mare Of Easttown

 

جان سمارت - Mare Of Easttown

 

 

 

أفضل مؤلف لمسلسل كوميدي

 

ستيف يوكي - The Flight Attendant

 

ميريديث سكاردينو - Girls5eva

 

لوسيا أنيلو ، بول دبليو داونز ، جين ستانسكي - Hacks

 

 مايا إرسكين - Pen15

 

جيسون سوديكيس؛ بريندان هانت وجو كيلي - Ted Lasso

 

 

 

 

 

أفضل مؤلف لمسلسل درامي

 

ريبيكا سونينشاين - The Boys

 

بيتر مورغان - التاج The Crown

 

ياهلين تشانغ - The Handmaid's Tale

 

ميشا جرين -  Lovecraft Country

 

ديف فيلوني - The Mandalorian

 

جون فافرو - The Mandalorian

 

رايان ميرفي ، براد فالتشوك ، ستيفن كانالز ، جانيت موك - Pose

 

 

 

 

 

أفضل مؤلف لمسلسل أو فيلم أو دراما محدودة

 

ميكايلا كويل - I May Destroy You

 

براد إنجلسبي - Mare Of Easttown

 

سكوت فرانك - The Queen's Gambit

 

تشاك هايوارد وبيتر كاميرون - Wandavision

 

جاك شيفر - WandaVision

 

لورا دوني - WandaVision

 

 

 

أفضل مخرج لفيلم كوميدي

 

جيمس بوروز - B Positive

 

سوزانا فوغل - The Flight Attendant

 

لوسيا أنيلو - Hacks

 

جيمس ويدوز - Mom

 

زاك براف - Ted Lasso

 

إم جي ديلاني - Ted Lasso

 

 

 

أفضل مخرج لمسلسل درامي

 

جولي آن روبنسون - Bridgerton

 

بنيامين كارون - The Crown

 

جيسيكا هوبس - The Crown

 

ليز جاربوس - The Handmaid's Tale

 

جون فافرو - The Mandalorian

 

ستيفن كانالز - Pose

 

 

 

أفضل مخرج لمسلسل محدود

 

توماس كيل - Hamilton

 

ميكايلا كويل وسام ميلر - I May Destroy You

 

سام ميلر - I May Destroy You

 

كريج زوبيل - Mare Of Easttown

 

باري جنكينز - The Underground Railroad

 

مات شكمان – WandaVision

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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