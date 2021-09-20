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شكرا لقرائتكم خبر عن أوت فاجبينل يرتدي "الدراعة" النيجيرية وإيما كورين بمخالب في حفل Emmy والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين الممثل والمخرج أوت فاجبينل وهو يرتدي "الدراعة" النيجيرية وهي زي تقليدي شهير في غرب أفريقيا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الـ Emmy، فيما ظهرت إيما كورين بفستان أصفر وأظافر تشبه المخالب، فيما أثار المغني بيلي بورتر بإطلالة غريبة مرتديا مجهورات لافتة للنظر.
وسبق النجوم كاثرين زيتا جونز و مايكل دوغلاس ، إضافة إلى كالي كوكو و جينيفر كوليدج و كاثرين هان وجوش أوكونور نيكول باير و سيسلي سترونج، وأوليفيا كولمان وجيليان أندرسون وإيميرالد فينيل.
وتأتي ترشيحات جوائز الـ Emmy عن الدورة الـ 73، كالتالي
أفضل مسلسل كوميدى :
Black-ish
Cobra Kai
Emily in Paris
Hacks
The Flight Attendant
The Kominsky Method
Pen15
Ted Lasso
أفضل مسلسل دراما :
The Boys
Bridgerton
The Crown
The Handmaid's Tale
Lovecraft Country
The Mandalorian
Pose
This Is Us
أفضل مسلسل محدود :
I May Destroy You
Mare Of Easttown
The Queen's Gambit
Underground Railroad
WandaVision
أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي:
أنتوني أندرسون - Black-ish
مايكل دوغلاس - The Kominsky Method
وليام اتش ميسي - Shameless
جايسون سوديكيس - Ted Lasso
كنان طومسون – Kenan
افضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدى :
أيدي براينت - Shrill
كالي كوكو - The Flight Attendant
أليسون جاني - Mom
تريسي إليس روس - Black-ish
جان سمارت – Hacks
أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي
كارل كليمونز هوبكنز - Hacks
بريت غولدشتاين - Ted Lasso
نيك محمد - Ted Lasso
بريندان هانت - Ted Lasso
بول ريزر - The Kominsky Method
جيريمي سويفت - Ted Lasso
كنان طومسون - Saturday Night Live
بوين يانغ - Saturday Night Live
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي :
روزي بيريز - The Flight Attendant
هانا اينبيندر - Hacks
ايدي براينت - Saturday Night Live
كيت ماكينون - Saturday Night Live
سيسلي سترونج - Saturday Night Live
معبد جونو - Ted Lasso
هانا وادينجهام - Ted Lasso
أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي:
ستيرلنج كيه براون - This Is Us
جوناثان ماجورز - Lovecraft Country
جوش أوكونور - The Crown
Regé-Jean Page - Bridgerton
بيلي بورتر - Pose
ماثيو ريس - Perry Mason
أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي :
أوزو أدوبا - Treatment
أوليفيا كولمان - The Crown
إليزابيث موس - The Handmaid's Tale
إم جي رودريغيز - Pose
جورني سموليت - Lovecraft Country
أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي :
توبياس مينزيس - The Crown
O-T Fagbenle - The Handmaid's Tale
ماكس مينغيلا - The Handmaid's Tale
برادلي ويتفورد - The Handmaid's Tale
مايكل ك.ويليامز - Lovecraft Country
جيانكارلو اسبوزيتو - The Mandalorian
جون ليثجو - Perry Mason
كريس سوليفان - This Is Us
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي :
جيليان أندرسون - The Crown
هيلينا بونهام كارتر - The Crown
الزمرد فينيل - The Crown
مادلين بروير - The Handmaid's Tale
آن دود - The Handmaid's Tale
إيفون ستراهوفسكي - The Handmaid's Tale
سميرة وايلي - The Handmaid's Tale
Aunjanue Ellis - Lovecraft Country
أفضل ممثل رئيسي في مسلسل محدود أو فيلم
بول بيتاني - WandaVision
هيو جرانت - The Undoing
إيوان ماكجريجور - Halston
لين مانويل ميراندا - Hamilton
ليزلي أودوم جونيور - Hamilton
أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود أو فيلم
ميكايلا كويل - I May Destroy You
سينثيا إريفو - Genius: Aretha
إليزابيث أولسن - WandaVision
أنيا تايلور جوي - The Queen's Gambit
كيت وينسلت - Mare Of Easttown
أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو فيلم
توماس برودي سانجستر - The Queen's Gambit
ديفد ديجز - Hamilton
Paapa Essiedu - I May Destroy You
جوناثان جروف - Hamilton
إيفان بيترز - Mare Of Easttown
أنتوني راموس - Hamilton
ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو فيلم
رينيه إليز جولدسبيري - Hamilton
كاثرين هان - WandaVision
موسى انجرام - The Queen's Gambit
جوليان نيكلسون - Mare Of Easttown
جان سمارت - Mare Of Easttown
أفضل مؤلف لمسلسل كوميدي
ستيف يوكي - The Flight Attendant
ميريديث سكاردينو - Girls5eva
لوسيا أنيلو ، بول دبليو داونز ، جين ستانسكي - Hacks
مايا إرسكين - Pen15
جيسون سوديكيس؛ بريندان هانت وجو كيلي - Ted Lasso
أفضل مؤلف لمسلسل درامي
ريبيكا سونينشاين - The Boys
بيتر مورغان - التاج The Crown
ياهلين تشانغ - The Handmaid's Tale
ميشا جرين - Lovecraft Country
ديف فيلوني - The Mandalorian
جون فافرو - The Mandalorian
رايان ميرفي ، براد فالتشوك ، ستيفن كانالز ، جانيت موك - Pose
أفضل مؤلف لمسلسل أو فيلم أو دراما محدودة
ميكايلا كويل - I May Destroy You
براد إنجلسبي - Mare Of Easttown
سكوت فرانك - The Queen's Gambit
تشاك هايوارد وبيتر كاميرون - Wandavision
جاك شيفر - WandaVision
لورا دوني - WandaVision
أفضل مخرج لفيلم كوميدي
جيمس بوروز - B Positive
سوزانا فوغل - The Flight Attendant
لوسيا أنيلو - Hacks
جيمس ويدوز - Mom
زاك براف - Ted Lasso
إم جي ديلاني - Ted Lasso
أفضل مخرج لمسلسل درامي
جولي آن روبنسون - Bridgerton
بنيامين كارون - The Crown
جيسيكا هوبس - The Crown
ليز جاربوس - The Handmaid's Tale
جون فافرو - The Mandalorian
ستيفن كانالز - Pose
أفضل مخرج لمسلسل محدود
توماس كيل - Hamilton
ميكايلا كويل وسام ميلر - I May Destroy You
سام ميلر - I May Destroy You
كريج زوبيل - Mare Of Easttown
باري جنكينز - The Underground Railroad
مات شكمان – WandaVision