شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين دولار إضافية لـ فيلم ريان رينولدز الجديد Free Guy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الحركة الكوميدي Free Guy بـ حوالى 3 ملايين دولار في خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتصل مجمل الإيرادات إلى 279 مليونًا و572 ألف دولار منذ طرحه بدور العرض حول العالم منذ يوم 13 أغسطس الماضى، وكان قد حقق العمل 28 مليون و365 ألف دولار في العرض الإفتتاحى للعمل.

وانقسمت الإيرادات بين 104 ملايين و706 آلاف دولار بـ دورالعرض الأمريكية، و174 مليونًا و866 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

فيلم الحركة الكوميدي Free Guy مستوحى من عالم ألعاب الفيديو، ويدور حول اكتشاف صراف يعمل فى بنك أنه فى الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة.

ويقوم ببطولة فيلم Free Guy كل من ريان رينولدز، وتايكا وايتي، وجودي كومر، وأوتكرش أمبودكار، وجو كيري، وليل ريا هوراى، وبريتن أولدفورد، وأوين بيرك، وآرون وريد، وجمال بورشر، وكايلا راي فيس، وليا بروسيتو، وصوفي ليفي، وديفيد آرثر سوزا، وكينيث إسرائيل.

وكان قد أقيم العرض الخاص لفيلم الحركة الكوميدي Free Guy للنجم ريان رينولد في مسرح AMC Lincoln Square في مدينة نيويورك، وحينها ظهر الممثل البالغ من العمر 44 عامًا بحماسة شديدة السجادة الحمراء مع زوجته النجمة المذهلة بليك ليفلى.