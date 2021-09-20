محمد الفلاح - أحمد حلمي ومنى زكي.. موعد على الإفطار

الإثنين 20 سبتمبر 2021

شاركت النجمة منى زكي متابعيها، بصورة جديدة تجمعها بزوجها الفنان أحمد حلمي داخل سيارة.



ونشرت مني زكي، الصورة عبر خاصية استوري، على حسابها الشخصي لتطبيق "أنستقرام"، وأرفقتها بتعليق: "موعدي على الإفطار"، وظهر حلمي في الصورة بـ"لوك جديد" إذ جاء مرتديا كاب ولحيته طويلة.

كانت منى زكي كشفت الأيام الماضية عن خوضها السباق الرمضاني المقبل 2022 بمسلسل لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، من تأليف الكاتبة مريم نعوم، التي تواصل ورشة كتابة الحلقات الأولى من المسلسل، عقب النجاح الكبير لمسلسل "لعبة نيوتن" رمضان الماضي.

ويعد المسلسل أول تعاون لمنى زكي في الدراما مع الكاتبة مريم نعوم، وتخوض زكي السباق الرمضاني المقبل للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "لعبة نيوتن"، من تأليف وإخراج تامر محسن، وشارك في بطولته محمد فراج وسيد رجب ومحمد ممدوح وعائشة بن أحمد.