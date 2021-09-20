محمد الفلاح - محمد هنيدي يتحدى فان دام في مباراة بلا قوانين.. شرط وحيد

الإثنين 20 سبتمبر 2021

تحدى الفنان المصري محمد هنيدي نجم أفلام الحركة العالمي جان كلود فان دام في مباراة قتالية بينهما تحت سفح أهرامات الجيزة.



وقال هنيدي لفان دام في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "مازلت عند كلمتي.. مباراة بدون قوانين.. في قفص هيل إن سيل".

لكن وضع هنيدي بأسلوبه الفكاهي شرطا واحدا لإقامة المباراة القتالية، وهي أن يخوضها فان دام أمامه وهو مربوط اليدين.

وكتب فان دام لمعجبيه على "فيسبوك": "تلقيت دعوة مباراة داخل قفص (هيل إن سيل) لمقاتلة أعظم كوميديان في الشرق الأوسط.. ما رأيكم جميعا، هل يجب أن أقبل التحدي؟".

ليرد هنيدي على الفور، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "نحن رجال أتينا من قعر الجحيم وشكلنا هنرجعله تاني"، ليسخر فان دام منه بصورة من فيلمه "وش إجرام"، مصحوبة بتعليق :"كم هو خطير أستاذ هنيدي".