محمد الفلاح - بعد إصابته بجلطتين في الرئة.. كريم فهمي يكشف حالته الصحية

الإثنين 20 سبتمبر 2021

طمأن الفنان المصري كريم فهمي جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، نتيجة إصابته بجلطتين في الرئة.



ولفت كريم فهمي إلى أنه خرج من المستشفى وسيكمل علاجه في المنزل.

وقال فهمي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله على كل شيء، خرجت النهاردة من المستشفى وهكمل علاج من البيت إن شاء الله، ومتشكر جدا جدا، لكل الناس اللي سألت واهتمت، ولكل الناس اللي دعتلي وهي متعرفنيش وآسف جدا لكل حد كلمني أو بعتلي ومعرفتش أرد".

وكان كريم فهمي نُقل إلى مستشفى خاص في العاصمة المصرية القاهرة، إثر إصابته بجلطتين في الرئة، وشاركت الفنانة ومصممة الأزياء، ندى أكرم، أول صورة لكريم فهمي وهو يرقد على سرير المستشفى، عبر خاصية "ستوريز" على حسابها في موقع "أنستقرام" للتواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن كريم فهمي، 38 عاما، هو شقيق الممثل أحمد فهمي، ومن أشهر أعماله الفنية أفلام "ديدو" و"حسن وبقلظ" و"هاتولي راجل"، والجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، ومسلسلا "اختيار إجباري" و"حالة عشق".