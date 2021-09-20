شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفيا كولمان وجيليان أندرسون وإيميرالد فينيل على السجادة الحمراء لحفل Emmy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمات أوليفيا كولمان وجيليان أندرسون وإيميرالد فينيل على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الـ Emmy في Soho House بلندن، إنجلترا. وتأتي ترشيحات جوائز الـ Emmy عن الدورة الـ 73، كالتالي أفضل مسلسل كوميدى : Black-ish Cobra Kai Emily in Paris Hacks The Flight Attendant The Kominsky Method Pen15 Ted Lasso أفضل مسلسل دراما : The Boys Bridgerton The Crown The Handmaid's Tale Lovecraft Country The Mandalorian Pose This Is Us أفضل مسلسل محدود : I May Destroy You Mare Of Easttown The Queen's Gambit Underground Railroad WandaVision أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي: أنتوني أندرسون - Black-ish مايكل دوغلاس - The Kominsky Method وليام اتش ميسي - Shameless جايسون سوديكيس - Ted Lasso كنان طومسون – Kenan افضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدى : أيدي براينت - Shrill كالي كوكو - The Flight Attendant أليسون جاني - Mom تريسي إليس روس - Black-ish جان سمارت – Hacks أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي كارل كليمونز هوبكنز - Hacks بريت غولدشتاين - Ted Lasso نيك محمد - Ted Lasso بريندان هانت - Ted Lasso بول ريزر - The Kominsky Method جيريمي سويفت - Ted Lasso كنان طومسون - Saturday Night Live بوين يانغ - Saturday Night Live أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي : روزي بيريز - The Flight Attendant هانا اينبيندر - Hacks ايدي براينت - Saturday Night Live كيت ماكينون - Saturday Night Live سيسلي سترونج - Saturday Night Live معبد جونو - Ted Lasso هانا وادينجهام - Ted Lasso أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي: ستيرلنج كيه براون - This Is Us جوناثان ماجورز - Lovecraft Country جوش أوكونور - The Crown Regé-Jean Page - Bridgerton بيلي بورتر - Pose ماثيو ريس - Perry Mason أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي : أوزو أدوبا - Treatment أوليفيا كولمان - The Crown إليزابيث موس - The Handmaid's Tale إم جي رودريغيز - Pose جورني سموليت - Lovecraft Country أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي : توبياس مينزيس - The Crown O-T Fagbenle - The Handmaid's Tale ماكس مينغيلا - The Handmaid's Tale برادلي ويتفورد - The Handmaid's Tale مايكل ك.ويليامز - Lovecraft Country جيانكارلو اسبوزيتو - The Mandalorian جون ليثجو - Perry Mason كريس سوليفان - This Is Us أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي : جيليان أندرسون - The Crown هيلينا بونهام كارتر - The Crown الزمرد فينيل - The Crown مادلين بروير - The Handmaid's Tale آن دود - The Handmaid's Tale إيفون ستراهوفسكي - The Handmaid's Tale سميرة وايلي - The Handmaid's Tale Aunjanue Ellis - Lovecraft Country أفضل ممثل رئيسي في مسلسل محدود أو فيلم بول بيتاني - WandaVision هيو جرانت - The Undoing إيوان ماكجريجور - Halston لين مانويل ميراندا - Hamilton ليزلي أودوم جونيور - Hamilton أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود أو فيلم ميكايلا كويل - I May Destroy You سينثيا إريفو - Genius: Aretha إليزابيث أولسن - WandaVision أنيا تايلور جوي - The Queen's Gambit كيت وينسلت - Mare Of Easttown أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو فيلم توماس برودي سانجستر - The Queen's Gambit ديفد ديجز - Hamilton Paapa Essiedu - I May Destroy You جوناثان جروف - Hamilton إيفان بيترز - Mare Of Easttown أنتوني راموس - Hamilton ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو فيلم رينيه إليز جولدسبيري - Hamilton كاثرين هان - WandaVision موسى انجرام - The Queen's Gambit جوليان نيكلسون - Mare Of Easttown جان سمارت - Mare Of Easttown أفضل مؤلف لمسلسل كوميدي ستيف يوكي - The Flight Attendant ميريديث سكاردينو - Girls5eva لوسيا أنيلو ، بول دبليو داونز ، جين ستانسكي - Hacks مايا إرسكين - Pen15 جيسون سوديكيس؛ بريندان هانت وجو كيلي - Ted Lasso أفضل مؤلف لمسلسل درامي ريبيكا سونينشاين - The Boys بيتر مورغان - التاج The Crown ياهلين تشانغ - The Handmaid's Tale ميشا جرين - Lovecraft Country ديف فيلوني - The Mandalorian جون فافرو - The Mandalorian رايان ميرفي ، براد فالتشوك ، ستيفن كانالز ، جانيت موك - Pose أفضل مؤلف لمسلسل أو فيلم أو دراما محدودة ميكايلا كويل - I May Destroy You براد إنجلسبي - Mare Of Easttown سكوت فرانك - The Queen's Gambit تشاك هايوارد وبيتر كاميرون - Wandavision جاك شيفر - WandaVision لورا دوني - WandaVision أفضل مخرج لفيلم كوميدي جيمس بوروز - B Positive سوزانا فوغل - The Flight Attendant لوسيا أنيلو - Hacks جيمس ويدوز - Mom زاك براف - Ted Lasso إم جي ديلاني - Ted Lasso أفضل مخرج لمسلسل درامي جولي آن روبنسون - Bridgerton بنيامين كارون - The Crown جيسيكا هوبس - The Crown ليز جاربوس - The Handmaid's Tale جون فافرو - The Mandalorian ستيفن كانالز - Pose أفضل مخرج لمسلسل محدود توماس كيل - Hamilton ميكايلا كويل وسام ميلر - I May Destroy You سام ميلر - I May Destroy You كريج زوبيل - Mare Of Easttown باري جنكينز - The Underground Railroad مات شكمان – WandaVision