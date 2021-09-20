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أوليفيا كولمان وجيليان أندرسون وإيميرالد فينيل على السجادة الحمراء لحفل Emmy

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القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمات أوليفيا كولمان وجيليان أندرسون وإيميرالد فينيل على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الـ Emmy في Soho House بلندن، إنجلترا.

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وتأتي ترشيحات جوائز الـ Emmy عن الدورة الـ 73، كالتالي

 

أفضل مسلسل كوميدى :

 

Black-ish

 

Cobra Kai

 

Emily in Paris

 

Hacks

 

The Flight Attendant

 

The Kominsky Method

 

Pen15

 

Ted Lasso

 

 

 

أفضل مسلسل دراما :

 

The Boys

 

Bridgerton

 

The Crown

 

The Handmaid's Tale

 

Lovecraft Country

 

The Mandalorian

 

Pose

 

This Is Us

 

 

 

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أفضل مسلسل محدود :

 

I May Destroy You

 

Mare Of Easttown

 

The Queen's Gambit

 

Underground Railroad

 

WandaVision

 

 

 

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي:

 

أنتوني أندرسون - Black-ish

 

مايكل دوغلاس - The Kominsky Method

 

وليام اتش - Shameless

 

جايسون سوديكيس - Ted Lasso

 

كنان طومسون – Kenan

 

 

 

افضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدى :

 

أيدي براينت - Shrill

 

كالي كوكو - The Flight Attendant

 

أليسون جاني - Mom

 

تريسي إليس روس - Black-ish

 

جان سمارت – Hacks

 

 

 

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي

 

كارل كليمونز هوبكنز - Hacks

 

بريت غولدشتاين - Ted Lasso

 

نيك محمد - Ted Lasso

 

بريندان هانت - Ted Lasso

 

بول ريزر - The Kominsky Method

 

جيريمي سويفت - Ted Lasso

 

كنان طومسون - Saturday Night Live

 

بوين يانغ - Saturday Night Live

 

 

 

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي :

 

روزي بيريز - The Flight Attendant

 

هانا اينبيندر - Hacks

 

ايدي براينت - Saturday Night Live

 

كيت ماكينون - Saturday Night Live

 

سيسلي سترونج - Saturday Night Live

 

معبد جونو - Ted Lasso

 

هانا وادينجهام - Ted Lasso

 

 

 

 

 

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي:

 

 

 

ستيرلنج كيه براون - This Is Us

 

جوناثان ماجورز - Lovecraft Country

 

جوش أوكونور - The Crown

 

Regé-Jean Page - Bridgerton

 

بيلي بورتر - Pose

 

ماثيو ريس - Perry Mason

 

 

 

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي :

 

أوزو أدوبا - Treatment

 

أوليفيا كولمان - The Crown

 

إليزابيث موس - The Handmaid's Tale

 

إم جي رودريغيز - Pose

 

جورني سموليت - Lovecraft Country

 

 

 

 

 

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي :

 

توبياس مينزيس - The Crown

 

O-T Fagbenle - The Handmaid's Tale

 

ماكس مينغيلا - The Handmaid's Tale

 

برادلي ويتفورد - The Handmaid's Tale

 

مايكل ك.ويليامز - Lovecraft Country

 

جيانكارلو اسبوزيتو - The Mandalorian

 

جون ليثجو - Perry Mason

 

كريس سوليفان - This Is Us

 

 

 

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي :

 

جيليان أندرسون - The Crown

 

هيلينا بونهام كارتر - The Crown

 

الزمرد فينيل - The Crown

 

مادلين بروير - The Handmaid's Tale

 

آن دود - The Handmaid's Tale

 

إيفون ستراهوفسكي - The Handmaid's Tale

 

سميرة وايلي - The Handmaid's Tale

 

Aunjanue Ellis - Lovecraft Country

 

 

 

 

 

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل محدود أو فيلم

 

بول بيتاني - WandaVision

 

هيو جرانت - The Undoing

 

إيوان ماكجريجور - Halston

 

لين مانويل ميراندا - Hamilton

 

ليزلي أودوم جونيور - Hamilton

 

 

 

 

 

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود أو فيلم

 

ميكايلا كويل - I May Destroy You

 

سينثيا إريفو - Genius: Aretha

 

إليزابيث أولسن - WandaVision

 

أنيا تايلور جوي - The Queen's Gambit

 

كيت وينسلت - Mare Of Easttown

 

 

 

أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو فيلم

 

توماس برودي سانجستر - The Queen's Gambit

 

ديفد ديجز - Hamilton

 

Paapa Essiedu - I May Destroy You

 

جوناثان جروف - Hamilton

 

إيفان بيترز - Mare Of Easttown

 

أنتوني راموس - Hamilton

 

 

 

 

 

ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو فيلم

 

رينيه إليز جولدسبيري - Hamilton

 

كاثرين هان - WandaVision

 

موسى انجرام - The Queen's Gambit

 

جوليان نيكلسون - Mare Of Easttown

 

جان سمارت - Mare Of Easttown

 

 

 

أفضل مؤلف لمسلسل كوميدي

 

ستيف يوكي - The Flight Attendant

 

ميريديث سكاردينو - Girls5eva

 

لوسيا أنيلو ، بول دبليو داونز ، جين ستانسكي - Hacks

 

 مايا إرسكين - Pen15

 

جيسون سوديكيس؛ بريندان هانت وجو كيلي - Ted Lasso

 

 

 

 

 

أفضل مؤلف لمسلسل درامي

 

ريبيكا سونينشاين - The Boys

 

بيتر مورغان - التاج The Crown

 

ياهلين تشانغ - The Handmaid's Tale

 

ميشا جرين -  Lovecraft Country

 

ديف فيلوني - The Mandalorian

 

جون فافرو - The Mandalorian

 

رايان ميرفي ، براد فالتشوك ، ستيفن كانالز ، جانيت موك - Pose

 

 

 

 

 

أفضل مؤلف لمسلسل أو فيلم أو دراما محدودة

 

ميكايلا كويل - I May Destroy You

 

براد إنجلسبي - Mare Of Easttown

 

سكوت فرانك - The Queen's Gambit

 

تشاك هايوارد وبيتر كاميرون - Wandavision

 

جاك شيفر - WandaVision

 

لورا دوني - WandaVision

 

 

 

أفضل مخرج لفيلم كوميدي

 

جيمس بوروز - B Positive

 

سوزانا فوغل - The Flight Attendant

 

لوسيا أنيلو - Hacks

 

جيمس ويدوز - Mom

 

زاك براف - Ted Lasso

 

إم جي ديلاني - Ted Lasso

 

 

 

أفضل مخرج لمسلسل درامي

 

جولي آن روبنسون - Bridgerton

 

بنيامين كارون - The Crown

 

جيسيكا هوبس - The Crown

 

ليز جاربوس - The Handmaid's Tale

 

جون فافرو - The Mandalorian

 

ستيفن كانالز - Pose

 

 

 

أفضل مخرج لمسلسل محدود

 

توماس كيل - Hamilton

 

ميكايلا كويل وسام ميلر - I May Destroy You

 

سام ميلر - I May Destroy You

 

كريج زوبيل - Mare Of Easttown

 

باري جنكينز - The Underground Railroad

 

مات شكمان – WandaVision

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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