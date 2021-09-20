مى كمال: فخورة بأن والدتى عفاف راضى والناس بتقولى خدى بالك منها دى ثروة قومية

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الكبيرة عفاف راضى، ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى، المذاع على قناة ON، وتحدثت خلال الحلقة عن سبب توقفها عن الغناء، قائلة: "لم أتخذ قرار توقف عن الغناء ولكن جاء تدريجيا بسبب أن المناخ تغير تماما والملحنين اللى أعرفهم زى الموجى وبليغ حمدى وكمال الطويل وغيره، اتوفوا، والجداد لا أعرفهم وبدأت أقل تدريجيا، بجانب أن مفيش إنتاج، وأنا بليغ حمدى عودنى إنى أغنى بس ومليش دعوة بحاجة تانية".

واستضافت الإعلامية لميس الحديدى المطربة مى كمال ابنة عفاف راضى، وقالت: "قبل ما اطلع في الحفل مع والدتى كنت عارفة إن جمهور والدتى بيحب يسمع ومستنى يسمع حاجة حلوة، وكنت قلقانة بس استمتعت بالفقرة الغنائية معها في حفل الأوبرا، وكنت فخورة بوالدتى أوى".

وتابعت مى كمال: "كفاية أن الناس بيقولوا خدى بالك منها انتى معاكى ثروة قومية بكون طايرة من الفرح لما بسمع الكلام ده، ووالدتى هي اللى بتدربنى على الغناء وتخلينى أذاكر وهى تعمل التعديلات المناسبة لغاية لما أغنى بالشكل السليم".

وعن نصيحة عفاف راضى لابنتها قالت: "أهم نصيحة بقولها لها دايما إنها تشتغل على نفسها وتذاكر كتير أوى، وترجع الأوبرا تكمل دراستها لأنها انقطعت عنها فترة، وتكون حريصة على أنها توصل للهدف اللى عوزاه".