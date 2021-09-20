شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف راضي: كنت باخد على الأغنية 50 جنيه ودلوقتى كل من هب ودب بيطلع يغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الكبيرة عفاف راضى، ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى، المذاع على قناة ON، وتحدثت خلال الحلقة عن الملحنين الذين عملت معهم خلال مشوارها الغنائى قائلة: "قعدت 5 سنين كل الألحان مع بليغ حمدى، لأنى كنت عاملة عقد احتكار وكنت باخد على كل أغنية 50 جنيه".

وتابعت عفاف راضي: "اشتغلت بعد كده مع كمال الطويل في أغنية "الباقى هو الشعب" ودى كان تقريبا المفروض حد تانى يغنيها وهو كلمنى وكان في الاستوديو وطلب منى أجى وأحفظها، وبعد كده عملت معاه "مصر هي أمى"، "حبك أصيل وكفاية"، مشيرة إلى أنها تملك 13 مسرحية، ولكن كان تركيزها الأكبر في السينما".

وعن نيتها للعودة مرة أخرى أم كان حفل لاحياء ذكرى بليغ حمدى قالت عفاف راضي: "البداية هي وفاء منى تجاه بليغ حمدى في ذكراه بداية من أنه يتبنانى ومع مشوارى كله، ولكن لما شوفت الجمهور بقى، تحمست جدا للحفل بس لسه مش عارفة هأقدر أكمل في وسط المناخ الحالي ولا لا، الأغنية خفت إمكانياتها، سواء الصوتية أو الألحان والكلمات، وكل من هب ودب بيطلع يغنى، مش زى زمان مكنش حد يقدر يهوب ناحية الإذاعة".

وبسؤالها عن سماعها للمهرجانات الشعبية قالت عفاف راضي: "بسمعها لما بتيجى لحد عندى، هي مجرد دوشة ومش بتفتكرى منها أي حاجة بتكون وقتها تؤدى الغرض في موقف ما مثل فرح أو عيد ميلاد وبس"