حمادة هلال وعمر كمال وعدوية والشيخ في حفل زفاف نجل عبد الباسط

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القاهرة - سامية سيد - احتفل نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة بحفل زفاف نجله ماجد عبد الباسط على عروسه رحمة حامد، وسط حضور الأسرة والأصدقاء المقربة، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



محمد عدوية في حفل زفاف نجل عبد الباسط محمد عدوية في حفل زفاف نجل عبد الباسط



حمادة هلال ومحمد عدوية في حفل زفاف نجل عبد الباسط حمادة هلال ومحمد عدوية في حفل زفاف نجل عبد الباسط



حفل زفاف نجل عبد الباسط حفل زفاف نجل عبد الباسط



حمادة هلال في حفل زفاف نجل عبد الباسط حمادة هلال في حفل زفاف نجل عبد الباسط

وحضر حفل الزفاف النجوم حمادة هلال وعمر كمال وطارق الشيخ ومحمد عدوية وعمرو الجزار وفريق ثلاثى ضوضاء المسرح وأشرف الشريعى ومحمد سلطان. وكان نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة احتفل بعيد ميلاد زوجته على طريقته الخاصة، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب عليها قائلا: "كل سنة وأنتى طيبة وعقبال مليون سنة، والسنة الجاية نجيبك من عند النبى ويخليكى لينا دايما الضهر والسند يا أم رامى".



عمر كمال في حفل زفاف نجل عبد الباسط عمر كمال في حفل زفاف نجل عبد الباسط



حمادة هلال في حفل زفاف نجل عبد الباسط حمادة هلال في حفل زفاف نجل عبد الباسط

وكان نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة قد حل ضيفا على برنامج "ملوك التريند" الذى يُعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الزميل عادل عبد الله، واعترف النجم الشعبى عبد الباسط أثناء لقائه بالبرنامج لأول مرة بأنه أخطأ حينما فكر فى الزواج على زوجته وأم أولاده، كما تحدث باستفاضة عن علاقته بشقيقته التي لم يرها منذ 38 عاما، كما قام بتقييم المطربين على الساحة من وجهة نظره الشخصية وقال عبد الباسط حمودة، إن لديه خمسة أولاد بنتين و3 صبيان، مضيفا أن بعض أولاده صوتهم حلو، ولكنهم بعيدون عن صوته، ومنهم رامى وكريم، مشيرا إلى أن الأغنية الشعبية فارضة نفسها ولم تمت ولها محبوها بالملايين.

وقال المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة: رحلة كفاحى كبيرة ومؤثرة، وبها العديد من القصص والحكايات، وتعلمت فى الشارع، ولم أتعلم فى معهد، وتعبت كثيرا حتى أصل إلى الناس.

وأضاف نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أن هناك مبدعين رحلوا مثل الموجي وبليغ وأبو السعود، وكانوا يقدمون أغاني رائعة تأخذ وقتا فى التحضير للأغنية.



حفل زفاف نجل عبد الباسط حفل زفاف نجل عبد الباسط



الشيخ في حفل زفاف نجل عبد الباسط الشيخ في حفل زفاف نجل عبد الباسط



عمر كمال في حفل زفاف نجل عبد الباسط عمر كمال في حفل زفاف نجل عبد الباسط



عمر كمال في حفل زفاف نجل عبد الباسط عمر كمال في حفل زفاف نجل عبد الباسط



عدوية في حفل زفاف نجل عبد الباسط عدوية في حفل زفاف نجل عبد الباسط



حمادة هلال في حفل زفاف نجل عبد الباسط حمادة هلال في حفل زفاف نجل عبد الباسط



محمد عدوية في حفل زفاف نجل عبد الباسط محمد عدوية في حفل زفاف نجل عبد الباسط