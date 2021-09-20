شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب الفنان إيهاب خورشيد بعد أسابيع من وفاة والدته.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا، الفنان إيهاب خورشيد، والد الفنان عمر خورشيد، بعد فترة وجيزة من صراعه مع المرض، حيث توفى داخل أحد المستشفيات.



الموت يغيب الفنان إيهاب خورشيد بعد أسابيع من وفاة والدته

وأكدت الفنانة علا رامى خبر وفاة زوجها السابق ووالد ابنها، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلة: "إيهاب خورشيد توفي مساء اليوم في توقيت العشاء داخل أحد المستشفيات ولم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء لحين الانتهاء من إجراءات المستشفى".

ويأتي وفاة إيهاب خورشيد بعد وفاة والدته المنتجة الراحلة اعتماد خورشيد، فى يونيو الماضى، عن عمر ناهز 82 عاما، والتي توفيت نتيجة معاناتها من الالتهاب الرؤى، وتم دفن جثمانها بمقابر الأسرة بالفيوم.

شارك الفنان إيهاب خورشيد في عدة أعمال خلال فترة الثمانينات، منها: (أولاد الملجأ، وعودة الهارب).