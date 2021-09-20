شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة إيهاب خورشيد من مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة الفنان إيهاب خورشيد تشييع جثمانه، في جنازة من مسجد الخلفاء الراشدين، عقب صلاة ظهر اليوم بالميرلاند في مصر الجديدة.

وتوفى الفنان إيهاب خورشيد، مساء أمس والد الفنان عمر خورشيد، بعد فترة وجيزة من صراعه مع المرض، حيث توفى داخل أحد المستشفيات.

وأكدت الفنانة علا رامى خبر وفاة زوجها السابق ووالد ابنها، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلة: "إيهاب خورشيد توفي مساء اليوم في توقيت العشاء داخل أحد المستشفيات ولم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء لحين الانتهاء من إجراءات المستشفى".

ويأتي وفاة إيهاب خورشيد بعد وفاة والدته المنتجة الراحلة اعتماد خورشيد، منذ شهرين، عن عمر ناهز 82 عاما، والتي توفيت نتيجة معاناتها من الالتهاب الرؤى، وتم دفن جثمانها بمقابر الأسرة بالفيوم.