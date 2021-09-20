شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف راضى: أول مرة قابلت بليغ حمدى كان عندى 18 سنة و"ردوا السلام" كانت انطلاقتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الكبيرة عفاف راضى، ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى، المذاع على قناة ON، وتحدثت خلال الحلقة عن كواليس حفلها وإحيائها لذكرى بليغ حمدى، قائلة: "في بداية الحفل كنت خايفة، وده لأن مقابلة الناس وحبهم بيخلى الانسان يحس أن لازم يدى أكتر فبيكون في قلق وخوف، وحبهم خلانى البوم نفسى انى بعدت شوية وحبهم ليا أثر فيا كتير".

وأضافت عفاف راضى: "غنيت في الحفل 11 أغنية لبليغ حمدى لأن أنا عندى رصيد كبير جدا من أغانى بليغ حمدى بنسبة 80%، وأفضل الأغنيات اللى بحبها أغنية لمين يا قمر، لأنها رومانسية وكلماتها جميلة وراقية وبتبين مساحات صوتى بقدر أنزل وأطلع لأن فيها أبعاد صوت بتبين إمكانياتى".

وتحدثت عفاف راضى عن أول مرة قابلت بليغ حمدى قائلة: "كنت في حفلة وقعدت في القاعة بعد ما خلصت فقرتى وبسمع باقى زملائى ولقيت أخويا بيندهلى واتخضيت قلت في حاجة فقالى إن بليغ حمدى بيدور عليا وعاوزنى دلوقتى، وأنا وقتها كنت لسه طالبة عندى 18 سنة، وروحت له المكتب وقالى غنى وغنيت وقتها موشحات ومن وقتها قالى انتى تيجى كل يوم الساعة 8 بليل، وكان بيجرب في صوتى على بعض الألحان ويسمع الناس اللى حواليه ويبدأ يعمل تعديلات زى ورشة كده".

وأضافت عفاف راضى: "أغنية ردوا السلام كانت أول أغنية ليا مع بليغ حمدى وكانت الانطلاقة القوية ليا، وقالى أنى هاغنيها في حفل مع عبد الحليم حافظ وانى هقول الأغنية دى بعد أسبوع، فقلتله حرام عليك عبد الحليم وعلى الهوا مرة واحدة، حاولت أهرب وأقوله تعبانة أو أى عذر وقالى متحاوليش وانك هاتطلعى الحفلة، وكان رعب بالنسبة ليا انى أول مرة أطلع المسرح وبليغ حمدى يقود الأوركسترا وعبد الحليم حافظ في نفس الحفلة".