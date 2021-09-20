شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز وبن أفليك يشاهدان هذا الفيلم بصحبة أبنائهما فى لوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة جينيفر لوبيز استمتاعها بلحظاتها الرومانسية بصحبة الممثل والمخرج بن أفليك، وذلك بعدما رصدتهما عدسات المصورين أثناء سيرهما بشوارع مدينة لوس أنجلوس، وذلك بغرض مشاهدة فيلم في الهواء الطلق هو School Of Rock بحسب موقع People.

وأضاف التقرير أن الفيلم أقيم في ساحة Los Angeles Historic Park داخل الحى الصينى وسط مدينة لوس أنجلوس، وحضر الفيلم بجانب الثنائى لوبيز وبن أفليك أطفالهما، وهو الأمر الذى بات معتاد من قبل الثنائى الذى يحاول تقريب أسرتهما بأكثر من نزهة.



بن أفليك وجينيفر لوبيز وابناءهما

من ناحية أخرى سبق وحضرت جينيفر لوبيز، وبن أفليك، حفل ميت جالا الأخير قبل أيام، رافعين شعار "الحب في زمن الكوررنا"، وظهر الثنائي في لقطة لطيفة وهما يقبلان بعضهما دون إزالة "الكمامة" على السجادة الحمراء.



بن افليك وجينيفر

يأتي هذا فيما عاد حفل ميت جالا Met Gala إلى نيويورك بطريقة مذهلة، ليلة الإثنين، بعد توقف دام لمدة عام بسبب تفشى وباء فيروس كورونا، وانطلق عشاق الموضة والنجوم بإطلالات جريئة وجميلة وبعضها غريب، حيث احتفلوا في دائرة الضوء على السجادة الحمراء في متحف متروبوليتان للفنون، وحضر العديد من النجوم علي رأسهم جينيفر لوبيز، وكيم كارداشيان ، وكيندال جينر ، وميجان فوكس، وبيلي إيليش.