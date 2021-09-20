بهذه الطريقة.. أوس أوس يحتفل بمرور 5 سنوات على زواجه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفل الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، بمرور 5 سنوات على زواجه.

ونشر أوس أوس، فيديو مجمع له مع زوجته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "19 /9.. كل سنة وأنتي جنبي ومعايا، كل سنة وأنتي في قلبي وهوايا، كل سنة وأنتي عمري ومنايا.. بحبك، السنة الخامسة".

جدير بالذكر أن أوس أوس ينشغل خلال الأيام الحالية في تصوير مسلسل "الفرح فرحنا" ويشاركه البطولة ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، إيمان السيد، وغيرهم، من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا.

وشارك محمد أسامة مؤخرا في مسرحية "شمسية و4 كراسي" مع الفنان أشرف عبد الباقي، والنجوم: محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا"، ومحمد أنور، ومريهان حسين، في الساحل الشمالي.