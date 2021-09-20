خاص| سبب وفاة الفنان إيهاب خورشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان عمر خورشيد، نجل الفنان إيهاب خورشيد، عن سبب وفاة والده، والذي رحل عن عالمنا مساء الأحد.

وقال عمر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن والده أصيب بسكتة قلبية وتم نقله إلى المستشفى، عصر الأحد، ودخل على إثرها العناية المركزة، حتى وافته المنية بالمستشفى.

وكان الفنان عمر خورشيد، أعلن عن وفاة والده الفنان إيهاب خورشيد، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز إيهاب خورشيد بعد فترة وجيزة من الصراع مع المرض".

إيهاب خورشيد هو نجل الراحل أحمد خورشيد أستاذ التصوير السينمائي، والمنتجة الراحلة اعتماد خورشيد، وشقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد.

شارك خلال فترة الثمانينيات في عدة أعمال منها: "أولاد الملجأ، صاحب الإدارة بواب العمارة، على هامش المدينة، المشاغبون في أجازة نص السنة، وعودة الهارب" وغيرها.