فن ومشاهير

خاص| سبب وفاة الفنان إيهاب خورشيد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان عمر خورشيد، نجل الفنان إيهاب خورشيد، عن سبب وفاة والده، والذي رحل عن عالمنا مساء الأحد.

وقال عمر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن والده أصيب بسكتة قلبية وتم نقله إلى المستشفى، عصر الأحد، ودخل على إثرها العناية المركزة، حتى وافته المنية بالمستشفى.

وكان الفنان عمر خورشيد، أعلن عن وفاة والده الفنان إيهاب خورشيد، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز إيهاب خورشيد بعد فترة وجيزة من الصراع مع المرض".

إيهاب خورشيد هو نجل الراحل أحمد خورشيد أستاذ التصوير السينمائي، والمنتجة الراحلة اعتماد خورشيد، وشقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد.

شارك خلال فترة الثمانينيات في عدة أعمال منها: "أولاد الملجأ، صاحب الإدارة بواب العمارة، على هامش المدينة، المشاغبون في أجازة نص السنة، وعودة الهارب" وغيرها.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا