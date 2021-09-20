8 معلومات عن إيهاب خورشيد.. شقيق عازف جيتار راحل ووالد فنان شاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحل الفنان إيهاب خورشيد، عن عالمنا مساء الأحد، بعد صراع مع المرض، وأعلن خبر وفاته نجله الفنان عمر خورشيد، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز إيهاب خورشيد بعد فترة وجيزة من الصراع مع المرض".

ونرصد لكم معلومات عنه في السطور التالية:

- الفنان إيهاب خورشيد، هو شقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد.

- والدته هي المنتجة السينمائية الراحلة اعتماد خورشيد التي رحلت عن عالمنا منذ ما يقرب من شهرين.

- هو نجل الراحل أحمد خورشيد أستاذ التصوير السينمائي.

- تزوج إيهاب خورشيد من الفنانة علا رامي شقيقة الفنانة سحر رامي وأنجبا ولدا سمّوهُ "عمر" قبل أن ينفصلا.

- كانت زيجته الثانية من الفنانة الراحلة نغم فتوكي ابنة شقيقة الفنانة وردة الجزائرية.

- شارك خلال فترة الثمانينيات في عدة أعمال منها: "أولاد الملجأ، صاحب الإدارة بواب العمارة، على هامش المدينة، المشاغبون في أجازة نص السنة، وعودة الهارب".

- أخر أعماله شهدها عام 1991 من خلال فيلمي "تحت الربع" و"بنت مشاغبة جداً".

- له ثلاثة أبناء هم: "وردة" و"حسن" والفنان الشاب عمر خورشيد زوج الفنانة ياسمين جيلاني.