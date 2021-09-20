ريم مصطفى بـ"هوت شورت" ودنيا بطمة أمام حمام السباحة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دنيا بطمة

ظهرت الفنانة دنيا بطمة، أمام حمام السباحة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء النور".

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك، إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من أربيل".

ريم مصطفى

ظهرت الفنانة ريم مصطفى بـ"هوت شورت" عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريم سامي

الفنانة ريم سامي، ظهرت وهي جالسة على "النجيل"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إنجي كيوان

نشرت الفنانة وعارضة الأزياء إنجي كيوان، إطلالة بالأحمر عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في القلب".

علا رشدي

ظهرت الفنانة علا رشدي، وهي تجلس داخل "قفص"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا حرفيًا قاعدة في قعر القفة".

ستيفاني صليبا

الفنانة ستيفاني صليبا، ظهرت بصحبة ابنتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بلغت أميرتنا الصغيرة عامها الأول".

هند عبد الحليم

نشرت الفنانة الشابة هند عبد الحليم، صورة لها وهي جالسة على آلة موسيقية عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جاهزة يا مدام شوشو؟ جاهزة يا أستاذ وحافظة اللحن كله".

أروى

ظهرت الفنانة أروى، بفستان أحمر عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الحب".

مي سليم

كشفت الفنانة مي سليم، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت صورة نالت إعجاب متابعيها.