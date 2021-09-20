تكريم أروى جودة وإنجي المقدم وبشرى.. 60 صورة من حفل أيام القاهرة للدراما العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم مساء يوم الأحد 19 سبتمبر 2021، حفل أيام القاهرة للدراما العربية، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

ومنحت الفنانة إلهام شاهين، الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة للدراما العربية، الجوائز للعديد من النجوم الحاضرين الذين تم تكريمهم، وبينهم: حنان مطاوع، روجينا، بشرى، هاني شاكر، حمادة هلال، درة، ماندو العدل، إنجي المقدم، أروى جودة وغيرهم.

وغابت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، عن الحفل الذي شهد تكريمها عن مجمل أعمالها وتقديرا لتاريخها الفني، وتسلمت جائزتها بدلا عنها الفنانة إلهام شاهين.

وشهد الحفل توزيع جوائز مسابقة الموسم الدرامي 20/21، حيث يتنافس هذا العام 22 مسلسلا تليفزيونيا ومنصات، وهي الأعمال التي اختارتها لجنة التحكيم لتنافس على الجوائز.

وتمثل الأعمال دول مصر ولبنان والسعودية، والإمارات، والجزائر، والكويت، وتونس التي تم اختيارها لتكون ضيف شرف دورة هذا العام بمناسبة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية.