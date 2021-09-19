شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يحتفل بزفاف نجله الأصغر ماجد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة بحفل زفاف نجله ماجد عبد الباسط على عروسه رحمة حامد، وسط حضور الأسرة والأصدقاء المقربة، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكان نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة احتفل بعيد ميلاد زوجته على طريقته الخاصة، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكتب عليها قائلا: "كل سنة وأنتى طيبة وعقبال مليون سنة، والسنة الجاية نجيبك من عند النبى ويخليكى لينا دايما الضهر والسند يا أم رامى".

وكان نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة قد حل ضيفا على برنامج "ملوك التريند" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الزميل عادل عبد الله، واعترف النجم الشعبى عبد الباسط أثناء لقائه بالبرنامج لأول مرة بأنه أخطأ حينما فكر فى الزواج على زوجته وأم أولاده، كما تحدث باستفاضة عن علاقته بشقيقته التي لم يرها منذ 38 عاما، كما قام بتقييم المطربين على الساحة من وجهة نظره الشخصية وقال عبد الباسط حمودة، إن لديه خمسة أولاد بنتين و3 صبيان، مضيفا أن بعض أولاده صوتهم حلو، ولكنهم بعيدون عن صوته، ومنهم رامى وكريم، مشيرا إلى أن الأغنية الشعبية فارضة نفسها ولم تمت ولها محبوها بالملايين.

وقال المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة: رحلة كفاحى كبيرة ومؤثرة، وبها العديد من القصص والحكايات، وتعلمت فى الشارع، ولم أتعلم فى معهد، وتعبت كثيرا حتى أصل إلى الناس.

وأضاف نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إن هناك مبدعين رحلوا مثل الموجي وبليغ وأبو السعود، وكانوا يقدمون أغاني رائعة تأخذ وقتا فى التحضير للأغنية.