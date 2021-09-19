شكرا لقرائتكم خبر عن منح هانى شاكر جائزة سفير الحضارة المصرية.. ويؤكد: الفن عماد المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مهرجان أيام الدراما العربية أمير الغناء العربي هاني شاكر جائزة سفير الحضارة المصرية، وقال شاكر إن الفن عماد أي مجتمع وأهم شيء يبني الإنسان، معبرًا عن سعادته بقرار الرئيس السيسي بشمول الفنانين بالتأمين ضد المخاطر والشيخوخة، مؤكدًا أن هذا القرار لا يخرج إلا من رئيس عظيم وقلبه كبير، فيما غنا أغنية يا جنة الأحلام إهداءً لدولة تونس.

فيما كرمت الاحتفالية الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما لدعمه الفن والثقافة، والذي قال إنه كرجل دين إذا احب أن يوعي الناس فعن طريق الفنانين والمثقفين ستصل الرسالة أسرع مشجعًا الفنانين علي الاستمرار في دعم الفن والثقافة.

وحضر الإحتفالية إلي جانب أمير الغناء العربي هاني شاكر وزوجته نهلة كل من بشري وحنان مطاوع وماندو العدل، والدكتورة عبلة بالأسود رئيس أيام القاهرة للدراما العربية و عائشة بن أحمد ومنال سلامة وطارق الشناوي وأروي جودة واخرين.

"أيام القاهرة للدراما العربية" فى دورتها الثانية تقام علي المسرح الكبير بدار الأوبرا برئاسة الفنانة إلهام شاهين، ويشهد الحفل توزيع جوائز مسابقة الموسم الدرامى 20/21.

جدير بالذكر أن الفنانة يسرا ترأست الدورة الأولى من أيام القاهرة للدراما العربية التى أقيمت بمعهد العالم العربى بباريس العام الماضى، وحضر حفل الافتتاح النجوم يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وسمية الخشاب ورانيا فريد شوقى والإعلامي خالد صلاح والإعلامية شريهان أبو الحسن، والمنتج الكبير جمال العدل وزوجته السيدة داليا والسيناريست مدحت العدل.