شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين توجه الشكر للرئيس في احتفالية أيام القاهرة للدراما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت إلهام شاهين، خلال كلمتها في احتفالية أيام القاهرة للدراما العربية، الشكر للرئيس السيسي على التأمين علي الفنانين من المخاطر والشيخوخة فشكر كبير للرئيس باسم كل الفنانين.

وقالت إلهام شاهين، إنها سعيدة وباشكر عبلة الأسود رئيس المهرجان بمنحها الرئاسة الشرفية، مؤكدًا أن هدف أيام القاهرة للدراما العربية هدف نبيل وهو ربط أبناء المهجر بالوطن العربي من خلال الفن والدراما، خصوصا مع ترجمة الأعمال الدرامية بعدة لغات، مؤكدة أن الفن يربط الجميع.

وجهت الدكتورة عبلة بالأسود رئيس المهرجان، الشكر لكل المصريين ممن بيرحبون بكل الشعوب العربية، وهي منهم، مؤكده أن الاحتفالية هدفها ربط أبناء المهجر بالفن المصري والعربي وتجعل هناك ربط بين العالمين.

وقال محمد بن يوسف سفير تونس في مصر، أنه سعيد بوجوده في الحفل وكله فخر واعتزاز بالسنة الثقافة التونسية المصرية، مؤكدا أن الشعوب تتقدم بالعلم والفن والثقافة.

كما حضر أمير الغناء العربي هاني شاكر وزوجته نهلة وإلهام شاهين الرئيس الشرفي للإحتفالية وبشري وحنان مطاوع وماندو العدل، والدكتورة عبلة بالأسود رئيس أيام القاهرة للدراما العربية و عائشة بن أحمد ومنال سلامة وطارق الشناوي وأروي جودة.

"أيام القاهرة للدراما العربية" فى دورتها الثانية تقام علي المسرح الكبير بدار الأوبرا برئاسة الفنانة إلهام شاهين، ويشهد الحفل توزيع جوائز مسابقة الموسم الدرامى 20/21.