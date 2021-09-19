شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر وإلهام شاهين وبشرى على السجادة الحمراء لأيام القاهرة للدراما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل أيام القاهرة للدراما العربية حضور أمير الغناء العربي هاني شاكر وزوجته نهلة، وإلهام شاهين الرئيس الشرفي للاحتفالية، وبشرى وحنان مطاوع وماندو العدل، والدكتورة عبلة الأسود رئيس أيام القاهرة للدراما العربية.

"أيام القاهرة للدراما العربية" فى دورتها الثانية تقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا برئاسة الفنانة إلهام شاهين، ويشهد الحفل توزيع جوائز مسابقة الموسم الدرامى 20/21، حيث يتنافس هذا العام 22 مسلسلاً تليفزيونيًا وهى الأعمال التى اختارتها لجنة التحكيم لتنافس على الجوائز، وتمثل دول مصر ولبنان والسعودية، والإمارات، والجزائر، والكويت، وتونس التى تم اختيارها لتكون ضيف شرف دورة هذا العام بمناسبة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية.

جدير بالذكر أن الفنانة يسرا ترأست الدورة الأولى من أيام القاهرة للدراما العربية التى أقيمت بمعهد العالم العربى بباريس العام الماضى، وحضر حفل الافتتاح النجوم يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وسمية الخشاب ورانيا فريد شوقى والإعلامي خالد صلاح والإعلامية شريهان أبو الحسن، والمنتج الكبير جمال العدل وزوجته السيدة داليا والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هانى مهنى، والملحن الكبير عمرو مصطفى، والناقد السينمائى طارق الشناوى، والسيناريست تامر حبيب، والمخرج السينمائى شريف مندور، وعمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة.