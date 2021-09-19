تكريم روجينا في أيام القاهرة للدراما العربية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

كرمت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية، الفنانة روجينا، في الحفل الذي أقيم مساء اليوم السبت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

وحضرت روجينا الحفل، ومنحتها الجائزة الفنانة إلهام شاهين، الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة للدراما العربية.

وشهد الحفل توزيع جوائز مسابقة الموسم الدرامي 20/21، حيث يتنافس هذا العام 22 مسلسلا تليفزيونيا ومنصات، وهي الأعمال التي اختارتها لجنة التحكيم لتنافس على الجوائز.

وتمثل الأعمال دول مصر ولبنان والسعودية، والإمارات، والجزائر، والكويت، وتونس التي تم اختيارها لتكون ضيف شرف دورة هذا العام بمناسبة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية.