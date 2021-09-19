بالصور| نجوم الفن في حفل توزيع جوائز أيام الدراما العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقيم قبل قليل، حفل ثان دورات مهرجان أيام الدراما العربية، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من نجوم الفن.

شهد الحفل حضور الفنانة إلهام شاهين، الفنانة حنان مطاوع وزوجها المخرج أمير اليماني، الفنانة بشرى، الفنان هاني شاكر وزوجته، الفنانة درة، الفنانة عائشة بن أحمد.

كما تواجد الفنانة نوال مصطفى، المخرج ماندو العدل، الناقد طارق الشناوي، الأب بطرس دانيال، المخرج عمر عبدالعزيز، الأب بطرس دانيال، الفنان حمادة هلال، الفنانة إنچي المقدم، الفنانة منال سلامة، الفنان حلمي عبدالباقي.

وشهد الحفل تكريم اسم الكاتب الراحل وحيد حامد والكاتب الراحل فيصل ندا. يذكر أن المهرجان من تنظيم الدكتورة عبلة الأسود والمعهد العربي في باريس.