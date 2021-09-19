غياب ميرفت أمين عن حفل أيام القاهرة للدراما العربية.. وإلهام شاهين تتسلم جائزتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

غابت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، عن حفل أيام القاهرة للدراما العربية، الذي أقيم مساء اليوم السبت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، والذي شهد تكريمها عن مجمل أعمالها وتقديرا لتاريخها الفني.

وتسلمت جائزتها بدلا عنها الفنانة إلهام شاهين، الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة للدراما العربية.

وكانت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية أعلنت في وقت سابق، على استحداث جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائز المسابقات، باسم "فن الحب سمير ودلال"، تمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله وتقديرا لتاريخه الفني.

وقد استحدثت اللجنة المنظمة تلك الجائزة التي تحمل اسم النجمين الراحلين تخليدا لاسميهما وعطائهما الفني والإنساني الكبير، والذي توج بحب الجماهير.

وأعلنت إدارة أيام القاهرة أنه تم منح الجائزة هذا العام للفنانة الكبيرة ميرفت أمين، وتم الاتفاق بين الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة الفنانة إلهام شاهين، والفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم على تسليم تلك الجائزة، حيث وافقتا على المشاركة فى تلك اللحظة الإنسانية المهمة.

وأكدت اللجنة العليا لأيام القاهرة، إنه تم اختيار الفنانة ميرفت أمين لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسرة الفنان سمير غانم.

وغاب أيضا عن الحفل دنيا وإيمي سمير غانم، وكشفت الفنانة إلهام شاهين، أن سبب غيابهما بسبب عدم تجاوزهما حالة الحزن بسبب رحيل والديهما سمير غانم ودلال عبد العزيز، مشيرة إلى أنهما اعتذرا عن الحضور في أخر وقت وأنها تقدر ذلك.