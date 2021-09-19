بعد موافقتهما.. غياب دنيا وإيمي سمير غانم عن حفل أيام القاهرة للدراما العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

غابت النجمتان دنيا وإيمي سمير غانم، عن حفل أيام القاهرة للدراما العربية، والذي أقيم مساء اليوم السبت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

وكانت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية أعلنت في وقت سابق، على استحداث جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائز المسابقات، باسم "فن الحب سمير ودلال"، تمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله وتقديرا لتاريخه الفني.

وقد استحدثت اللجنة المنظمة تلك الجائزة التي تحمل اسم النجمين الراحلين تخليدا لاسميهما وعطائهم الفني والإنساني الكبير، والذي توج بحب الجماهير.

وأعلنت إدارة أيام القاهرة أنه تم منح الجائزة هذا العام للفنانة الكبيرة ميرفت أمين، وتم الاتفاق بين الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة الفنانة إلهام شاهين، والفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم على تسليم تلك الجائزة، حيث وافقتا على المشاركة فى تلك اللحظة الإنسانية المهمة.

وأكدت اللجنة العليا لأيام القاهرة، إنه تم اختيار الفنانة ميرفت أمين لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسرة الفنان سمير غانم.