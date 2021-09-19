شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمي بعد إصابته بجلطة فى الرئة: خرجت من المستشفى وهكمل علاج فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم كريم فهمي، على طمأنة جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة طبية خلال الفترة الأخيرة، ونشر رسالة شكر لجمهوره منذ قليل عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وقال فهمي: "الحمد لله على كل شيء، خرجت النهاردة من المستشفى وهكمل علاج من البيت إن شاء الله، متشكر جدًا جدًا جدًا لكل الناس إللى سألت واهتمت ولكل الناس إللى دعتلي وهي متعرفنيش وآسف جدًا لكل حد كلمني أو بعتلي ومعرفتش أرد".

وكان قد حرص الفنان أحمد فهمى، على طمأنه الجميع على حالة شقيقة الفنان كريم فهمى الصحية، أمس، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، قائلا: "جالى كم تليفونات وأسئلة كتير على الحالة الصحية لكريم فهمى عايز اشكركم من كل قلبى على محبتكم واهتمامكم، وعايز اطمنكم على صحته الحمد لله هو أحسن كتير، وإن شاء الله هيطمن كل الناس بنفسه ف أقرب وقت.. دعواتكم".