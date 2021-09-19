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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان المصري نضال الشافعي يكشف عن تطورات جديدة لحالته الصحية والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021
كشف الفنان المصري نضال الشافعي عن تطورات جديدة لحالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في القولون.
وقال الشافعي، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «من فضل الله عليَّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة، وفي انتظار دعواتكم حيث سأُجري العملية الثانية غداً إن شاء الله».
وأضاف: «اللهم اشفني واشفِ كل مريض شفاءً لا يغادر سقماً، شفاءً عاجلاً غير آجل».