فن ومشاهير

الفنان المصري نضال الشافعي يكشف عن تطورات جديدة لحالته الصحية

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محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

كشف الفنان المصري نضال الشافعي عن تطورات جديدة لحالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في القولون.

 

وقال الشافعي، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «من فضل الله عليَّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة، وفي انتظار دعواتكم حيث سأُجري العملية الثانية غداً إن شاء الله».

 

وأضاف: «اللهم اشفني واشفِ كل مريض شفاءً لا يغادر سقماً، شفاءً عاجلاً غير آجل».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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