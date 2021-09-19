الفنان المصري نضال الشافعي يكشف عن تطورات جديدة لحالته الصحية

محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

كشف الفنان المصري نضال الشافعي عن تطورات جديدة لحالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في القولون.



وقال الشافعي، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «من فضل الله عليَّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة، وفي انتظار دعواتكم حيث سأُجري العملية الثانية غداً إن شاء الله».

وأضاف: «اللهم اشفني واشفِ كل مريض شفاءً لا يغادر سقماً، شفاءً عاجلاً غير آجل».