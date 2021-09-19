شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف مدير مجموعة شركات تسويق عقاري في "وعد إبليس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر النجم عمرو يوسف، فى دور مدير مجموعة شركات للتسويق العقارى خلال أحداث مسلسله الجديد "وعد إبليس"، ويتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ومتزوج من عائشة بن أحمد.

انتهى الفنان عمرو يوسف من تصوير أول 5 حلقات، ومن المقرر عرضه خلال شهر نوفمبر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، ويعد المسلسل أول أعمال الفنان عمرو يوسف في عالم المنصات، ويضم المسلسل 6 حلقات فقط.

مسلسل "وعد إبليس" يتكون من 6 حلقات بطولة عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، أحمد مجدى، مها أبو عوف، محمد يسرى ومن إخراج البريطانى كولين تيج، أما مسلسل "بيبمو" يتكون من 8 حلقات، و بطولة أحمد مالك، ويجز، هدى المفتى، سينيتا خليفة ومن تأليف محمد عادل أديب وإخراج عمرو سلامة وعمر رشدى.

يذكر أن عمرو يوسف قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنه تعاقد على بطولة مسلسل "وعد إبليس" إخراج كولين تيج، ويعيده هذا المسلسل إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب منذ عام 2018، بعد بطولة مسلسل "طايع" وكان مفترضا العودة بمسلسل "خالد بن الوليد"، لكن لم يكتمل العمل ولم يخرج للنور، حتى تعاقد بعدها على مسلسل "الملك" العام الماضى، وتوقف المشروع أيضا.

يذكرأن كولين تيج قدم مؤخرا مسلسل سعودي بعنوان "رشاش"، تأليف تونى جوردن، وكتب العمل دراميًا الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامى، وشارك في بطولته يعقوب الفرحان، نايف الظفيري، حكيم جمعة.