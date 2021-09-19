شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة وثائقية للمصارع الأسطورى "محمد على" قيد التجهيز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن تفاصيل السلسلة الوثائقية الجديدة التى تعدها شركة كين بيرنز، للمصارع الأسطوري محمد على، والتى ستضم الكثير من الأحداث الشخصية فى حياة المصارع الراحل، ومن المقرر أن تسرد السلسلة الكثير من الكواليس والمشاهد التى تُعرض لأول مرة من حياته.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، من المقرر أن يشارك في الإخراج كين بيرنز وديفيد مكماهون وسارة بيرنز، وستسرد السلسلة مشاهد لـ"علي" وهو يتباهى ببراعته، ويسخر من خصومه على عادته داخل الحلبة وخارجها، ولم يذكر التقرير عن موعد طرح السلسلة الوثائقية الجديدة.



المصارع محمد على

تأتي تلك السلسلة بعد مسيرة طويلة لسرد قصة حياة الأسطورة محمد على فى السينما، ففى عام 1977 شهد أول فيلم روائى عن الملاكم الأسطورة محمد على كلاى بعنوان "الأعظم"، وهو اللقب الذى كان على يلقب به، وكان الفيلم من بطولته، وأدى شخصيته دون الاستعانة بممثل لتجسيد قصة حياته وما واجهه من صعوبات، أبرزها العنصرية ضده، كونه مسلما أمريكيا أسود.

وفى عام 2000، أنتجت السينما عملين عن الملاكم الأمريكى محمد على كلاى، الأول من بطولة الممثل الأمريكى تيرينس هوارد الذى جسد شخصية كلاى فى فيلم تليفزيونى بعنوان "ملك العالم"، وتناول سيرة بطل الملاكمة العالمى داخل وخارج الحلبة، والثانى بعنوان "محمد على.. بطل أمريكى" وجسد دوره الممثل الأمريكى ديفيد رامزى.

وفى عام 2014 أخرجت الأمريكية كلير لوينس فيلمها التسجيلى "أنا على" الذى يتناول قصة محمد على كلاى من خلال علاقته بعائلته وبناته.