شكرا لقرائتكم خبر عن "أوس أوس" يتغزل فى زوجته بعد احتفالها بعيد زواجهما: أحلى مفاجأة وأحلى عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان "أوس أوس"، على توجيه رسالة غزل لزوجته بعد احتفالها بعيد زواجهما بشكل مفاجئ ووسط تصوير مسلسله "الفرح فرحنا"، ونشر مجموعة صور من كواليس المفاجأة التى أعدتها زوجته له عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.

وكتب "أوس أوس" رسالة لزوجته قائلاً: "أحلى مفاجأة وأحلى عيد مع حياتى ربنا يخليكى ليا ياقلبى، بالتعاون مع كل عيلتى التانية أثناء تصوير مسلسل الفرح فرحنا شكرًا ليكم كلكم واحد واحد بجد فرحتونى من قلبى والله، وكل عيد جواز وإحنا مع بعض بإذن الله".

يذكر أن مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة كل من أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.



جانب من الاحتفال



أوس أوس وزوجته

ويعتبر مسلسل "الفرح فرحنا" التجربة الثالثة في الدرما التليفزيونية بعد أن قدم قبل ذلك مسلسل "صد رد" مع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن ومسلسل "2 في الصندوق" التي تم عرضها رمضان 2020 والتي حازت علي اعجاب كل من الجمهور والنقاد مع الفنان حمدى الميرغنى.

ومن ناحية أخرى شارك الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، في مسرحية "شمسية و4 كراسي"، مع الفنان أشرف عبد الباقى، والتي افتتح عروضها مؤخرًا على مسرح مارينا 4.



جانب من احتفال عيد الزواج